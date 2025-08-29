Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 3

Los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) adelantaron que no asistirán a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente convocada para hoy por Morena, en la que se discutirá la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI.

Mediante un comunicado conjunto, los grupos parlamentarios del PAN en ambas cámaras del Congreso señalaron que “los temas que se pretenden discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución. En consecuencia, no asistiremos a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular”.