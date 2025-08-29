Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 3

El eventual desafuero del senador priísta Alejandro Moreno Cárdenas generó ayer posiciones encontradas entre los morenistas. Mientras la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, aseguró que se puede pedir ese juicio por cualquier delito, el vicecoordinador del partido guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier, estimó que lo sucedido no alcanza para iniciar el procedimiento en San Lázaro.

Un día después de que Moreno Cárdenas agredió al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Gerardo Fernández Noroña, este último informó que hoy habrá una sesión de dicha instancia, para discutir un resolutivo de condena a la violencia que recibió.

Agregó que el coordinador del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve, le mandó un oficio para informarle que Alejandro Moreno acudirá a dicha asamblea en lugar de Carolina Viggiano, y se preguntó si irá a golpearlo nuevamente.

Contra lo que planteó Mier, Fernández Noroña consideró que los videos son muy claros y que están todos los elementos para lograr el desafuero, una vez que lo solicite la Fiscalía.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña reclamó que hay un manejo ruin de los medios de comunicación, pues se han dedicado a justificar la agresión que sufrió por parte del priísta.

En este contexto, el coordinador de los senadores guindas, Adán Augusto López Hernández, sugirió un tratamiento de desintoxicación para integrantes de la oposición. “Algunos porros políticos deben tomar cursos de autocontrol” y a la mejor “hay que invitarlos a que vayan a Monte Fénix u Oceánica”.