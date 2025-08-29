Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el senador Alejandro Moreno Cárdenas y los diputados priístas que agredieron físicamente al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a un fotógrafo de ese recinto legislativo mostraron lo que es el Prian: “porros, autoritarios e hipócritas”.

En la conferencia del pueblo aseguró que son lo mismo “los porros de entonces y los de ahora”, al comparar a Moreno Cárdenas con los porros que, recordó, había en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a finales de los 70, principios de los 80. “Tienen que tranquilizarse los ánimos”, manifestó.

Ayer en su conferencia de prensa, la mandataria resaltó que el Prian tiene al “jefe del cártel inmobiliario (en referencia al líder panista Jorge Romero) y el otro pues (es) el porro”.

Por supuesto, “estamos en contra de la agresión que vivieron Gerardo y el compañero que también fue golpeado en el piso (pero) es importante que se vea el video para ver quién agredió y a quién representa”.

Compartió que cuando vio las imágenes, “me vino a la memoria una escena muy autoritaria”, cuando en su época de activista estudiantil, porros de la citada facultad tiraron al piso y golpearon a su hermano cuando “íbamos bajando” del anexo de Economía “porque los vio”.

Señaló que el comportamiento de los priístas es similar al proceso “autoritario” que se vivió durante el periodo de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. “Siguen siendo lo mismo en el fondo”.