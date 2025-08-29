U

no de los mejores momentos en 2003 se dio cuando, desde Guadalajara, llegó a nuestras manos el disco de Harlem Jazz Tapatrío; un epé hardbopero cocinado por dos chavales que todavía no cumplían los veinte años y un cincuentón, el Pichón Muñoz, que había cobrado fama como bajista del célebre Carlitos de la Torre. Diego Escobar estaba en la batería y Tom Kessler se encargaba de la guitarra y las composiciones: una serie de trazos melódicos y discretas progresiones (por momentos deslumbrantes), que partían de la tradición del bop y se enclavaban en la originalidad de su propio discurso.

Hoy, 22 años después, Tom Kessler tiene un nuevo trío, prepara un nuevo disco y dirige un espacio autogestivo, el Dim Things (Cosas Tenues), donde se celebran conciertos, se imparten clases de música y se dan talleres de gráfica, fotografía y grabado. Todo, en la efervescente y musicalmente saturada ciudad de Berlín.

“Aparte de dar clases y tocar –nos platica Tom–, llevo un espacio, que es algo muy característico de Berlín. La escena se ha nutrido mucho de varios espacios autogestivos, que complementan a los clubes tradicionales, quizá porque aquí hay una oferta muy grande de músicos. Éste es un país con mucha historia de sellos y clubes. Hay un movimiento interesante. Y es una nueva perspectiva para mí como anfitrión.”

Pero todo tiene un camino andado. Después de rolar su primera juventud por las calles de Guadalajara, Tom Kessler se fue a estudiar jazz en la Universidad del Norte de Texas; ahí se graduó y decidió regresar directamente a la Ciudad de México, donde formó un trío de poder con Giovanni Figueroa y Vico Díaz y en 2010 presentan el disco Fogumi. Su historial discográfico aparecerá el año entrante en el volumen 4 de la Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México.

Bueno. Tres discos y nueve años después, siendo profesor de tiempo completo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y por requerimientos académicos de la misma Unicach, Kessler viaja a Alemania para hacer una maestría. Aunque ya en tierras teutonas, nuestro guitarrista forma un nuevo trío: Split Bit, con el baterista Joe Smith Giuseppe y el contrabajista Bottiglieri, para grabar un nuevo disco: Paralleli. Tiempo después es becado por la autoridad cultural alemana y ahí se quedó.