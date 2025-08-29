Opinión
Ver día anteriorViernes 29 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Opinión/Penultimátum/
 
Penultimátum

Trump y su campaña de depuración

D

urante su primer mandato, en febrero de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar “profundamente orgulloso de que ahora tengamos un museo que honra a los millones de hombres y mujeres afroestadunidenses que construyeron nuestro patrimonio nacional; especialmente, en lo que respecta a la fe, la cultura y el indomable espíritu estadunidense”. Eso dijo en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadunidense. Ese mismo mes reiteró que el museo “relata la gran lucha por la libertad y la igualdad que prevaleció contra los pecados de la esclavitud y la injusticia de la discriminación”.

Pero, recientemente, y en su campaña para depurar las instituciones culturales de materiales que contradicen sus directrices políticas, escribió en Truth Social que el museo mencionado y los demás que dependen del Instituto Smithsonian “están fuera de control, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud y lo poco que han logrado los desfavorecidos. Nada sobre el éxito, nada sobre el brillo, nada sobre el futuro”.

La Casa Blanca anunció que por tales motivos habría una revisión exhaustiva y sin precedente del citado instituto, que administra los principales museos públicos del país. Según una misiva de tres altos asesores de Trump a Lonnie Bunch III, primer afrodescendiente que es secretario del Smithsonian, se “busca garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadunidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas”.

Bunch III ha comentado en diversas ocasiones la importancia de educar a las personas sobre la esclavitud, sobre todo por medio del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadunidense, y que parte de su objetivo “era ayudar a que una nación se comprendiera a sí misma, tarea imposible sin el pleno reconocimiento de los horrores de la esclavitud”.

Las exposiciones en los recintos que dependen del Smithsonian requieren años de planificación; antes de su apertura son evaluadas detalladamente por académicos y expertos curatoriales, pero las exigencias del magnate los ponen en crisis.

Subir al inicio del texto