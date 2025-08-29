▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo acompañada en su conferencia del pueblo por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, quien presentó el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Huamantla, y Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, entre otros invitados. Foto Presidencia

l poderoso interventor estadunidense, Marco Rubio, llegará la próxima semana con una agenda sin rubores. Según señaló en comunicado oficial Thomas Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado del vecino país, el objetivo del viaje a México y Ecuador, a realizarse del 2 al 4 del mes en puerta, tiene explícito objetivo DE “impulsar las prioridades clave de Estados Unidos”.

Entre esas prioridades, puntualiza el claridoso texto gubernamental (al que entre paréntesis este tecleador agregará intervencionismos de su cosecha), “se incluyen medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles (¿drones, aviones no tripulados, detención de mafias en Estados Unidos?), detener el tráfico de fentanilo (¿también la distribución y consumo en el mero país de clientes ávidos?), poner fin a la inmigración ilegal (mmm), reducir el déficit comercial (aranceles) y promover la prosperidad económica (prosperidad de élites), y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales” (léase China).

El visitante, de rubicundo apellido, señala también como objetivos el “neutralizar las amenazas narcoterroristas a Estados Unidos y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadunidenses”, además de “fomentar un reparto más amplio de las cargas en toda nuestra región” (signifique esto del “reparto” de “cargas” lo que signifique). El comunicado, en https://goo.su/fxZ6BX.

La visita a Ecuador será, desde luego, una especie de dictado a un alumno ansioso de aprobación. Daniel Noboa es estadunidense por nacimiento, formación académica y vocación. Hijo del hombre más rico de aquel país, también se ha ganado otro tipo de imputaciones a título filial, sobre todo a partir de la bárbara autorización que dio para que agentes enmascarados y con armas largas, llegados en vehículos blindados, asaltaran el 5 de abril de 2024 la embajada de México en Ecuador para sustraer a Jorge Glas, político que había ocupado altos cargos en el gobierno progresista de Rafael Correa.

A México llegará Rubio con un mazo de cartas delincuenciales a jugar, de entre las que destaca la correspondiente a Ismael Zambada, El Mayo. Lo que diga el narcotraficante sinaloense será lo que convenga a la Casa Blanca: futuras declaraciones a la medida de lo que quiera imponer Washington a México como presunta justificación de las premuras de falso exterminio del negocio multilateral del tráfico de drogas.

La administración Sheinbaum ha hecho cuanto le ha sido posible para tratar de apaciguar el convenenciero apetito de Trump y su equipo de halcones. Omar García Harfuch no ha refrenado el uso, menor pero sostenido, del estilo exhibicionista de Genaro García Luna: decomisos, detenciones, estadísticas, “inteligencia” y golpes medianamente espectaculares. Pero ni así: la dosis de “colaboración” no es suficiente para los Rubios, de apellido o de cabello.

Por otra parte, el lunes rendirá su primer informe de actividades la presidenta Sheinbaum; un primer tramo difícil por la herencia obradorista de operación administrativa y legislativa que ha debido sobrellevar, por la presión incesante del trumpismo arancelario, antiinmigrante y narcobélico, y por la situación económica y comercial de un mundo en proceso de rediseño.

El mismo lunes se instalará la porción electa del nuevo Poder Judicial federal. Es de suponerse que pronto comenzarán a producirse sentencias, no sólo a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmen con hechos que sí habrá una transformación sustancial en ese ámbito hasta ahora tan cargado de corrupción y elitismo. No es cuestión de apariencias, atuendos, ceremoniales o discursos, sino de resultados que tengan consonancia con el amplio poder que las urnas les dieron a estas personas juzgadoras.

Y, mientras Alito Moreno fatigosamente continúa tratando de cumplir un rol que obviamente no le corresponde, el de presunto luchador social reprimido, ¡hasta el próximo lunes!

