Dinero

Volverían a votar por Claudia // La inseguridad sigue siendo un reto // Avances en la política social de la 4T

Foto
E

n el Primer Informe (y año) del sexenio de Claudia Sheinbaum, pedimos a usuarios de redes sociales calificar su gestión al frente del país. Los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

El sondeo fue realizado con la herramienta SurveyMonkey. Participaron 3 mil 621 personas: en X (Twitter), mil 646; Facebook, 444; El Foro México, 106; Instagram, 117; Threads, 108, y YouTube, mil 200. A continuación algunas de sus respuestas:

X

Sin duda, votaría nuevamente por Claudia; ha sido extraordinaria durante el periodo ejercido.

@mvargasmtz5 /Ciudad de México

Ya se va viendo una mejoría, lo que en años nunca se notaba.

@erosmx /Atizapán

Desde mi punto de vista, no es votar por Claudia, es volver a votar por el proyecto completo de la Cuarta Transformación. En 2027 necesitamos mantener la mayoría en el Congreso.

@rrojasrdz /Apizaco

Facebook

El incremento en los artículos de primera necesidad es constante, y esto lo provoca el mercado de acaparadores; el gobierno confía y dice que controla, pero las familias resentimos estos aumentos y nuestra pensión se vuelve raquítica, insuficiente.

Juan Manuel Dueñas Alba /Ciudad Sahagún

Lo único que les falta es empezar a juzgar a los que traicionaron a México con sus nexos con el narco, empresarios corruptos y nepotismo.

David Ángel Guerrero Díaz /Ciudad de México

El Foro México

La inseguridad está en todo el país; la carestía, igual, los empleos dignos de esclavitud en la iniciativa privada.

Javier Ruiz Gutiérrez/San Luis Potosí

se vive Mucho mejor que cuando desgobernaba y robaba el Prian.

Danton Reynoso /Ciudad de México

Difícilmente cambiaría mi voto. Soy fan de la 4T porque creo que el país necesita y está cambiando con ella; el único reproche que tengo hacia los gobiernos de la 4T es que aún no han judicializado ningún acto de corrupción de los políticos del gabinete, del Senado, de los diputados y de los partidos políticos.

Enrique Pérez Rodríguez /estado de México

Instagram

Sí volvería a votar; además, es una Presidenta excelente que nos está dando el ejemplo de cómo debe ser una persona común, como en su gabinete.

Celso Alberto Casas Alva /Hidalgo

Es el modelo social, económico y político más adecuado, de acuerdo con nuestras características. Confío en que se siga profundizando y se logren mejores índices hacia la erradicación de la pobreza.

Marta Loza /Guadalajara

La pensión del Bienestar ha solventado varios compromisos y estoy más tranquilo, económicamente.

José Luis Salas A. /Nezahualcóyotl

Threads

Los problemas del país no aparecieron el sexenio pasado, fueron décadas de gobiernos neoliberales que no solucionaron las necesidades del país, pero se va por buen camino.

Fernando Quiroz /Ciudad de México

Afortunadamente, estoy mejor económicamente, gracias al gobierno de nuestra Presidenta.

Andrés García López /Chiapas

Considero que la inseguridad en algunos estados, especialmente en las carreteras, es uno de los objetivos del gobierno federal que ha sido abordado y resuelto de manera deficiente.

Luis Ángel García Sánchez /León

Definitivamente, a millones de mexicanos no nos hizo justicia la Revolución, la 4T vino a hacerlo.

Óscar López /Querétaro

