Volverían a votar por Claudia // La inseguridad sigue siendo un reto // Avances en la política social de la 4T
n el Primer Informe (y año) del sexenio de Claudia Sheinbaum, pedimos a usuarios de redes sociales calificar su gestión al frente del país. Los resultados aparecen en las gráficas.
Metodología
El sondeo fue realizado con la herramienta SurveyMonkey. Participaron 3 mil 621 personas: en X (Twitter), mil 646; Facebook, 444; El Foro México, 106; Instagram, 117; Threads, 108, y YouTube, mil 200. A continuación algunas de sus respuestas:
X
Sin duda, votaría nuevamente por Claudia; ha sido extraordinaria durante el periodo ejercido.
@mvargasmtz5 /Ciudad de México
Ya se va viendo una mejoría, lo que en años nunca se notaba.
@erosmx /Atizapán
Desde mi punto de vista, no es votar por Claudia, es volver a votar por el proyecto completo de la Cuarta Transformación. En 2027 necesitamos mantener la mayoría en el Congreso.
@rrojasrdz /Apizaco
El incremento en los artículos de primera necesidad es constante, y esto lo provoca el mercado de acaparadores; el gobierno confía y dice que controla, pero las familias resentimos estos aumentos y nuestra pensión se vuelve raquítica, insuficiente.
Juan Manuel Dueñas Alba /Ciudad Sahagún
Lo único que les falta es empezar a juzgar a los que traicionaron a México con sus nexos con el narco, empresarios corruptos y nepotismo.
David Ángel Guerrero Díaz /Ciudad de México
El Foro México
La inseguridad está en todo el país; la carestía, igual, los empleos dignos de esclavitud en la iniciativa privada.
Javier Ruiz Gutiérrez/San Luis Potosí
se vive Mucho mejor que cuando desgobernaba y robaba el Prian.
Danton Reynoso /Ciudad de México
Difícilmente cambiaría mi voto. Soy fan de la 4T porque creo que el país necesita y está cambiando con ella; el único reproche que tengo hacia los gobiernos de la 4T es que aún no han judicializado ningún acto de corrupción de los políticos del gabinete, del Senado, de los diputados y de los partidos políticos.
Enrique Pérez Rodríguez /estado de México
Sí volvería a votar; además, es una Presidenta excelente que nos está dando el ejemplo de cómo debe ser una persona común, como en su gabinete.
Celso Alberto Casas Alva /Hidalgo
Es el modelo social, económico y político más adecuado, de acuerdo con nuestras características. Confío en que se siga profundizando y se logren mejores índices hacia la erradicación de la pobreza.
Marta Loza /Guadalajara
La pensión del Bienestar ha solventado varios compromisos y estoy más tranquilo, económicamente.
José Luis Salas A. /Nezahualcóyotl
Threads
Los problemas del país no aparecieron el sexenio pasado, fueron décadas de gobiernos neoliberales que no solucionaron las necesidades del país, pero se va por buen camino.
Fernando Quiroz /Ciudad de México
Afortunadamente, estoy mejor económicamente, gracias al gobierno de nuestra Presidenta.
Andrés García López /Chiapas
Considero que la inseguridad en algunos estados, especialmente en las carreteras, es uno de los objetivos del gobierno federal que ha sido abordado y resuelto de manera deficiente.
Luis Ángel García Sánchez /León
Definitivamente, a millones de mexicanos no nos hizo justicia la Revolución, la 4T vino a hacerlo.
Óscar López /Querétaro
