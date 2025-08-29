E

n el Primer Informe (y año) del sexenio de Claudia Sheinbaum, pedimos a usuarios de redes sociales calificar su gestión al frente del país. Los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

El sondeo fue realizado con la herramienta SurveyMonkey. Participaron 3 mil 621 personas: en X (Twitter), mil 646; Facebook, 444; El Foro México, 106; Instagram, 117; Threads, 108, y YouTube, mil 200. A continuación algunas de sus respuestas:

X

Sin duda, votaría nuevamente por Claudia; ha sido extraordinaria durante el periodo ejercido.

@mvargasmtz5 /Ciudad de México

Ya se va viendo una mejoría, lo que en años nunca se notaba.

@erosmx /Atizapán

Desde mi punto de vista, no es votar por Claudia, es volver a votar por el proyecto completo de la Cuarta Transformación. En 2027 necesitamos mantener la mayoría en el Congreso.

@rrojasrdz /Apizaco

Facebook

El incremento en los artículos de primera necesidad es constante, y esto lo provoca el mercado de acaparadores; el gobierno confía y dice que controla, pero las familias resentimos estos aumentos y nuestra pensión se vuelve raquítica, insuficiente.

Juan Manuel Dueñas Alba /Ciudad Sahagún

Lo único que les falta es empezar a juzgar a los que traicionaron a México con sus nexos con el narco, empresarios corruptos y nepotismo.

David Ángel Guerrero Díaz /Ciudad de México

El Foro México

La inseguridad está en todo el país; la carestía, igual, los empleos dignos de esclavitud en la iniciativa privada.

Javier Ruiz Gutiérrez/San Luis Potosí

se vive Mucho mejor que cuando desgobernaba y robaba el Prian.

Danton Reynoso /Ciudad de México

Difícilmente cambiaría mi voto. Soy fan de la 4T porque creo que el país necesita y está cambiando con ella; el único reproche que tengo hacia los gobiernos de la 4T es que aún no han judicializado ningún acto de corrupción de los políticos del gabinete, del Senado, de los diputados y de los partidos políticos.