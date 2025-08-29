Felicita a la UPN por su 47 aniversario

¡F

eliz 47 aniversario a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)! Felicidades a estudiantes y docentes; al personal administrativo, a las sedes upenianas y a todas y todos los trabajadores que forman parte de la UPN.

Gracias a cada uno de ellos por formar a grandes pedagogas y pedagogos. Gracias por guiar a grandes pensadores.

Sé que tú, UPN, tienes deficiencias, pero también grandes aciertos, por lo cual, nosotros, como comunidad te vamos a ayudar a transformar por medio de la educación y las acciones para las futuras generaciones y los innovadores de la educación.

Educar para transformar.

Santos Solís López

Es momento de que priístas se deslinden de actos violentos

No cabe duda: si todavía existen por ahí tristes y olvidados priístas con mínimos restos de dignidad, este es el momento para deslindarse y denunciar al porrismo violento y desvergonzado que actualmente conduce al esqueleto de ese partido que se dirige al desbarrancadero.

Agustín Benítez Ochoa

Décima para el desafuero de Alito

Los porros en el Senado,

comandados por Alito,

cometieron su delito

tal como era en el pasado,

o sea que no han avanzado

ni un milímetro siquiera,

pero lo que el pueblo espera

es que pronto el senador,

que más bien es golpeador,

ande con fuero de fuera.

Benjamín Cortés V.

Condena agresión infligida a la reportera Mara Ximena Pérez

Estrujante y dolorosa la agresión que sufrió la reportera Mara Ximena Pérez. Fue inevitable la semejanza con hechos en la época que gobernaba la Ciudad de México el PRI hace años.

La violencia de los policías en el desalojo de decenas de familias, incluyendo personas de la tercera edad, del edificio de la calle de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, y el saqueo de pertenencias al negocio de don Serafín Sánchez, e impedir que la periodista Ximena Pérez cumpliera su labor informativa, nos remite a esos tenebrosos periodos de absoluta impunidad.

Inentendible que un juez no instruya a su actuario para que notifique correctamente a cada ocupante en el supuesto de existir un juicio. ¿Por qué no hacerlo?, ¿por qué usar el maltrato policiaco en una época de un gobierno cercano a la gente?, ¿por qué no impedir el saqueo? y ¿por qué agredir a la periodista?

Los logros y arreglos que han magnificado nuestra ciudad en los últimos años resultan ensombrecidos por hechos violentos como éste, en los que pedimos una investigación seria y castigo a los responsables.

José Lavanderos

Solicita mantenimiento a instalaciones del tren ligero

El primer país que tuvo su tren ligero fue Reino Unido en 1893. Es un transporte ferroviario compuesto por vagones, y en nuestra Ciudad de México se inauguró en 1988. Hoy cuenta con 18 estaciones, con más de 20 trenes en servicio y recorre 13.04 kilómetros desde Taxqueña hasta Xochimilco y de vuelta, es el transporte público más barato, no genera emisiones de gases de efecto invernadero; es silencioso, rápido y cómodo.