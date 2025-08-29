Felicita a la UPN por su 47 aniversario
eliz 47 aniversario a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)! Felicidades a estudiantes y docentes; al personal administrativo, a las sedes upenianas y a todas y todos los trabajadores que forman parte de la UPN.
Gracias a cada uno de ellos por formar a grandes pedagogas y pedagogos. Gracias por guiar a grandes pensadores.
Sé que tú, UPN, tienes deficiencias, pero también grandes aciertos, por lo cual, nosotros, como comunidad te vamos a ayudar a transformar por medio de la educación y las acciones para las futuras generaciones y los innovadores de la educación.
Educar para transformar.
Santos Solís López
Es momento de que priístas se deslinden de actos violentos
No cabe duda: si todavía existen por ahí tristes y olvidados priístas con mínimos restos de dignidad, este es el momento para deslindarse y denunciar al porrismo violento y desvergonzado que actualmente conduce al esqueleto de ese partido que se dirige al desbarrancadero.
Agustín Benítez Ochoa
Décima para el desafuero de Alito
Los porros en el Senado,
comandados por Alito,
cometieron su delito
tal como era en el pasado,
o sea que no han avanzado
ni un milímetro siquiera,
pero lo que el pueblo espera
es que pronto el senador,
que más bien es golpeador,
ande con fuero de fuera.
Benjamín Cortés V.
Condena agresión infligida a la reportera Mara Ximena Pérez
Estrujante y dolorosa la agresión que sufrió la reportera Mara Ximena Pérez. Fue inevitable la semejanza con hechos en la época que gobernaba la Ciudad de México el PRI hace años.
La violencia de los policías en el desalojo de decenas de familias, incluyendo personas de la tercera edad, del edificio de la calle de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, y el saqueo de pertenencias al negocio de don Serafín Sánchez, e impedir que la periodista Ximena Pérez cumpliera su labor informativa, nos remite a esos tenebrosos periodos de absoluta impunidad.
Inentendible que un juez no instruya a su actuario para que notifique correctamente a cada ocupante en el supuesto de existir un juicio. ¿Por qué no hacerlo?, ¿por qué usar el maltrato policiaco en una época de un gobierno cercano a la gente?, ¿por qué no impedir el saqueo? y ¿por qué agredir a la periodista?
Los logros y arreglos que han magnificado nuestra ciudad en los últimos años resultan ensombrecidos por hechos violentos como éste, en los que pedimos una investigación seria y castigo a los responsables.
José Lavanderos
Solicita mantenimiento a instalaciones del tren ligero
El primer país que tuvo su tren ligero fue Reino Unido en 1893. Es un transporte ferroviario compuesto por vagones, y en nuestra Ciudad de México se inauguró en 1988. Hoy cuenta con 18 estaciones, con más de 20 trenes en servicio y recorre 13.04 kilómetros desde Taxqueña hasta Xochimilco y de vuelta, es el transporte público más barato, no genera emisiones de gases de efecto invernadero; es silencioso, rápido y cómodo.
Sin embargo, tiene problemas en los meses de lluvia, huracanes y granizo, pues llegan a inundarse las vías; la mayoría de las estaciones tienen goteras que parecen regaderas, agua en los pasillos y vemos cubetas por todas partes, lo que ha ocasionado que usuarios sufran accidentes.
Los miles de pasajeros le recordamos a las autoridades que el próximo año se llevará a cabo el Mundial de Futbol organizado por la FIFA, cuyas sedes son México, Estados Unidos y Canáda, por lo que se requieren arreglos, cambios estructurales, modernización técnica y ampliación en su espacio geográfico.
Ojalá el servicio llegue hasta Tulyehualco (tierra de la alegría, leyenda, tradiciones y turismo).
Conocemos los nuevos nombres de los trenes como: El Ajolote, anfibio emblemático de Xochimilco (zona de flores, chinampas, sabinos y del Niñopa), Gregorio y Santiago, entre otros que hacen alusión a los bellos pueblos del sur.
Información curiosa: para señalar que una dama es muy atractiva, se dice “estamos como un tren” o “como para un tren”; sin embargo, a mí “me lleva el tren”.
José Balanzario Zamorate
Invitaciones
Tributo a Óscar Chávez
El Colectivo, Vuela, vuela, Palomita, integrado por seguidores del cantautor Óscar Chávez, les hace una cordial invitación a la presentación de nuestro libro anecdotario "Vuela, vuela, Palomita – Tributo con olor a primavera”, que reúne un conjunto de historias personales sobre el “Caifán Mayor”.
Se transmitirá este 31 de agosto en punto de las 10:00 horas, vía Facebook en la página oficial de la editorial Cascada de Palabras, cartonera. https://www.facebook.com/CascadadePalabrascartonera
A partir del 31 de agosto, el libro se encontrará disponible gratuitamente en su formato e-book en el sitio web: https://colectivo-vuela-vuela-palomita.webnode.mx/, donde podrán encontrar más información sobre el proyecto.
Colectivo Vuela, vuela, Palomita
Nota: Adjuntamos el enlace del video que se realizó para presentar al Colectivo, Vuela, vuela, Palomita. https://www.facebook.com/share/v/14HnUu1vkbd/
Marcha en apoyo al pueblo palestino
Ante la Barbarie que realiza el gobierno Israelí contra el hermano pueblo palestino, no podemos ser indiferentes, por lo que convocamos a una marcha en Nezahualcóyotl, EdoMéx., el sábado 30 de agosto, a las 17 horas, de la glorieta del Coyote al Centro Comunitario de la colonia Pirules, junto a la Lechería.
Edgar López, Luis Espinosa, Ezequiel Torres, Sebastián Hernández, Mario Quintero y Raúl Solís