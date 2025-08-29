L

a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la recepción del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, quien visitó la Ciudad de México acompañado de otros miembros del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, así como de 150 empresarios de su país. Tras dos días de reuniones entre distintos equipos, se signaron importantes acuerdos para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental, así como en materia de salud. Además, se compartieron experiencias de impulso a la industrialización. Al concluir los trabajos, la mandataria felicitó a su par por “haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil”.

Con dicha expresión, la titular del Ejecutivo se refería a la salida de Brasil de la lista de los países más hambrientos del mundo, elaborada por la ONU. En 2014, la sucesora y correligionaria de Lula, Dilma Rousseff, logró sacar por primera vez al gigante sudamericano de ese lamentable registro gracias a programas sociales como Bolsa Familia, el cual da apoyos económicos a las familias más pobres mientras sus hijos asistan a la escuela y reciban el esquema completo de vacunación.

Sin embargo, la pobreza extrema volvió a cebarse sobre los sectores marginados tras el golpe de Estado contra Rousseff y el desmantelamiento de las medidas de justicia social en el régimen ultraderechista de Jair Bolsonaro. Por ello, Da Silva hizo del combate al hambre una prioridad nacional desde su regreso al poder en 2022, y en apenas dos años logró que 24.4 millones de brasileños dejaran de estar en situación de “inseguridad alimentaria severa”, mientras 10 millones ya no padecen pobreza extrema.

En contraste con este enfoque en el bienestar de las mayorías, compartido por Lula y Sheinbaum, la próxima semana llegará a México el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, uno de los integrantes más extremistas del gabinete de Donald Trump. El funcionario acudirá a impulsar “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración irregular, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, según afirma un comunicado de su oficina, y en este contexto se espera que firme el acuerdo bilateral en materia de seguridad que los equipos de cada país negocian desde hace meses.