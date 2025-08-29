Ap, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 27

Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a casi 200 mil personas en los primeros siete meses desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, mientras activistas por los derechos de los migrantes señalaron que los vuelos de deportación desde Estados Unidos alcanzaron cifras récord a pesar de que las aerolíneas “intentan ocultar los datos”.

Las cifras de deportaciones colocan al ICE en camino a su tasa más alta en al menos una década, pero todavía está lejos de su objetivo de un millón al año, informó CNN.

En total, la administración ha registrado casi 350 mil deportaciones desde enero. Otras realizadas este año incluyen repatriaciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Guardia Costera, así como personas que se autodeportaron.

Sigilo de aerolíneas

Activistas por los derechos de los inmigrantes denunciaron que ahora las aerolíneas en Estados Unidos utilizan nombres operativos falsos para los vuelos de deportación y bloquean los números de cola de los aviones en los sitios web de seguimiento, en un momento en que el número de vuelos de deportación alcanza niveles récord.