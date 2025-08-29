Afp, Europa Press y Ap

Washington. El enviado especial de Donald Trump para Ucrania, Keith Kellog, calificó ayer de “atroces” los ataques rusos contra Kiev y señaló que amenazan las propuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que al mandatario “no le gustó” el bombardeo ruso, pero al mismo tiempo afirmó que “no le sorprendió”.

Kellogg se refirió a este último ataque sobre la capital ucrania como el segundo más grande de toda la guerra, para el que Rusia utilizó casi 600 drones y una treintena de misiles. “¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev”, indicó.

Asimismo, remarcó que otras instalaciones civiles e incluso oficinas diplomáticas de la Unión Europea y una institución cultural de Reino Unido fueron golpeadas. “Estos atroces ataques amenazan la paz que el presidente Trump está buscando”, dijo.

“Hay dos países que llevan en guerra mucho tiempo. Rusia lanzó este ataque sobre Kiev y, del otro lado, Ucrania atacó recientemente refinerías de petróleo rusas”, añadió Leavitt, durante una rueda de prensa, en la que confirmó que Trump sigue de cerca la evolución de un conflicto “al que quiere poner fin”.

Trump se ha erigido en mediador para tratar de acercar a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymir Zelensky, pero sin que se hayan logrado avances con vistas a la esperada cumbre de líderes que teóricamente parecía cerrada hace semana y media.