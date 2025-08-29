Decenas de heridos y 21 muertos
Es uno de los mayores ataques desde que comenzó la guerra // Moscú echó a perder los esfuerzos de la diplomacia, reprocha Zelensky
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 26
Moscú. La capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades del vecino país eslavo sufrieron la madrugada de ayer uno de los mayores ataques de Rusia de los últimos tiempos, con un total de 598 drones y 31 misiles de diferente clase (hipersónicos, balísticos y de crucero), que hasta el momento dejaron 21 muertos, cuatro de ellos menores de edad, y decenas de heridos, cerca de 40 de ellos hospitalizados.
El saldo de víctimas podría ser mucho mayor, ya que se desconoce cuántas personas podría haber, en estado crítico o sin vida, bajo los escombros de los edificios y casas que se desplomaron del casi centenar que resultaron dañados en Kiev y en las regiones de Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Poltava, Chernihiv, Ternópil, Sumy y Jmelnistky, conforme a un balance preliminar de las autoridades ucranias.
“Estos misiles y drones rusos son una clara respuesta a todos en el mundo, a quienes durante meses y semanas estuvieron exhortando a declarar un alto el fuego y a facilitar una diplomacia verdadera. Rusia escoge los misiles balísticos y no la mesa de negociaciones”, lamentó el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, al informar en redes sociales del ataque aéreo ruso.
Añadió: “Llegó la hora de aplicar severas sanciones contra Rusia por todo lo que hace. Se pasó por alto todos los plazos para detenerse, echó a perder decenas de posibilidades de la diplomacia, Rusia debe sentir toda su responsabilidad por cada golpe que da, por cada día de esta guerra”.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitshcko, explicó en la televisión ucrania que, como resultado del ataque, hubo daños en edificios de viviendas en varios distritos de la ciudad, en las sedes de la delegación de la Unión Europea y del Consejo Británico en Ucrania, en un centro comercial, en una guardería y en la redacción del periódico Ukrainskaya Pravda, entre otros sitios, sin contar las numerosas ventanas con cristales rotos, los incendios por las explosiones y los transportes públicos y automóviles en llamas, por mencionar sólo algunas de las consecuencias generalizadas.
La fuerza aérea ucrania, a cargo de impedir este tipo de ataques, reportó que logró neutralizar –derribar o desviar de su trayectoria con recursos de combate radioelectrónico– 563 drones (con carga explosiva o simuladores), así como un misil hipersónico Kinzhal, siete balísticos Iskander-M y 18 de crucero Kh-101, y reconoció impactos directos en 13 lugares no precisados y 26 afectados por fragmentos de artefactos derribados.
El reporte del Kremlin
El mando militar ruso, por su parte, admitió este jueves que lanzó “un ataque combinado” con drones y misiles contra “empresas de la industria militar y bases aéreas de Ucrania”, indicando que “todos los blancos programados fueron destruidos”, sin precisar cuáles eran ni desmentir los impactos en instalaciones civiles que le atribuyen los ucranios.
La compañía turca Baykar Makina, que el año pasado comenzó la construcción de una fábrica en las afueras de Kiev para producir sus drones Bayraktar, confirmó dos impactos directos en esas instalaciones durante la madrugada. Se trata, según el diario turco Türkiye Gazetesi, del cuarto ataque en los seis meses recientes. No hay datos sobre qué tanto podrían afectar los daños causados esta vez la decisión de poner en marcha la fabricación de 120 aparatos (reutilizables en misiones de ataque y reconocimiento hasta ser destruidos) por año.
El comunicado del ejército ruso, asimismo, dio a conocer que su defensa antiaérea derribó 102 drones ucranios sobre su territorio en las regiones de Rostov, Krasnodar, Samara, Voronezh, Volgogrado y Saratov, así como en la península de Crimea (anexionada en 2014), donde se logró neutralizar 34 aparatos aéreos no tripulados, el mayor número de drones eliminados.
El parte castrense indica que, debido al ataque aéreo que duró de las 23 horas del miércoles a las 7 de la mañana de este jueves (hora de Moscú), dejaron de operar temporalmente los aeropuertos de seis ciudades de Rusia.
En el ámbito extraoficial de analistas rusos que apoyan la guerra, Dos Mayores, blog en Telegram aparentemente redactado al alimón por dos militares rusos con ese rango, “hay imágenes que muestran incendios en dos refinerías, una en Krasnodar y otra en Samara”.
En tanto, Rybar, cercano a un sector del Estado Mayor del ejército ruso, considera que “está dando resultados la táctica de concentrar los ataques en un número relativamente reducido de blancos para causar el mayor daño posible”.