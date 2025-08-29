Viernes 29 de agosto de 2025, p. 25
“Los niños corren el mayor riesgo en medio de la hambruna en Gaza: uno de cada cinco bebés nace con bajo peso y la desnutrición perjudica su crecimiento y su inmunidad. Unicef está trabajando incansablemente para ayudar, pero el acceso humanitario sin obstáculos es crucial para salvar vidas”.
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
“En nombre de una sobreviviente del Holocausto, que soy yo, y de una investigadora del Holocausto, que también soy yo, digo no, no en nuestro nombre”.
Agnes Kory, sobreviviente húngara del Holocausto y activista pro palestina