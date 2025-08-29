Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 25

“Los niños corren el mayor riesgo en medio de la hambruna en Gaza: uno de cada cinco bebés nace con bajo peso y la desnutrición perjudica su crecimiento y su inmunidad. Unicef está trabajando incansablemente para ayudar, pero el acceso humanitario sin obstáculos es crucial para salvar vidas”.