Afp, Europa Press Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 25

Teherán. Irán respondió ayer que la decisión del E3 (Francia, Alemania y el Reino Unido) de activar un mecanismo llamado snapback para reimponer las sanciones de la Organización de Naciones Unidas contra la república islámica en 30 días, debido su presunto incumplimiento de los compromisos sobre su programa atómico, socavaría su cooperación con la agencia de vigilancia nuclear de la ONU.

“Esta decisión de los tres países europeos socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación en curso entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”, afirmó la cancillería iraní en un comunicado, al calificar la medida de “escalada provocadora e innecesaria”.

Previamente, Francia, Reino Unido y Alemania invocaron el mecanismo en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La iniciativa de este grupo de países se dio días después de que diplomáticos europeos e iraníes se reunieron en Ginebra para relanzar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Aseveraron en una carta al Consejo de Seguridad que “Irán está en una posición de incumplimiento significativo de sus compromisos” del acuerdo nuclear de 2015.