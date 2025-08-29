▲ Habitantes de la zona occidental de Gaza piden raciones de arroz en un comedor de una organización humanitaria. La semana pasada la ONU declaró que la ciudad padece hambruna por la sistemática obstrucción de la ayuda por parte de Israel. Foto Afp

Reuters, Europa Press, Sputnik, Prensa Latina y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 25

El Cairo., El ejercitó israelí recrudeció ayer su ofensiva contra la ciudad de Gaza, donde las operaciones militares dejaron al menos 61 palestinos asesinados y decenas de civiles heridos, que se sumaron a las 62 mil 966 víctimas mortales desde el 7 de octubre de 2023.

Residentes de la ciudad de Gaza dijeron que las familias huían de sus hogares, la mayoría en dirección a la costa, mientras las fuerzas israelíes bombardeaban los suburbios orientales de Shujaiya, Zeitún y Sabra. El ejército israelí expuso en un comunicado que seguía operando en toda la franja de Gaza contra lo que describió como “organizaciones terroristas” e infraestructuras.

En el sur de Gaza, decenas de palestinos fueron ingresados en el hospital Nasser de Jan Yunis con heridas de bala. Mohammad Saqer, jefe de enfermería, dijo a Reuters que muchos pacientes se encontraban en estado crítico. Los lesionados informaron que les dispararon cuando trataban de recoger alimentos en un centro de distribución de la cercana Rafah.

Hamas acusó a Tel Aviv de “mentir” al afirmar que “amplias zonas” en el sur del enclave son “vastos espacios libres” para reubicar a la población desterrada; asimismo, aplaudió el “amplio consenso” internacional para condenar el “genocidio” que Israel perpetra en el enclave.

“Consideramos esta posición internacional un progreso que demuestra un amplio consenso en la condena al genocidio y la guerra de hambre emprendida por la ocupación contra más de 2 millones de palestinos en Gaza”, apuntó. Asimismo, acusó a Washington de ser cómplice de los “crímenes” israelíes por negarse a respaldar el texto.