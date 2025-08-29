Disparan a civiles que buscan comida
Condena mayoritaria en la ONU al genocidio, un avance, considera Hamas
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 25
El Cairo., El ejercitó israelí recrudeció ayer su ofensiva contra la ciudad de Gaza, donde las operaciones militares dejaron al menos 61 palestinos asesinados y decenas de civiles heridos, que se sumaron a las 62 mil 966 víctimas mortales desde el 7 de octubre de 2023.
Residentes de la ciudad de Gaza dijeron que las familias huían de sus hogares, la mayoría en dirección a la costa, mientras las fuerzas israelíes bombardeaban los suburbios orientales de Shujaiya, Zeitún y Sabra. El ejército israelí expuso en un comunicado que seguía operando en toda la franja de Gaza contra lo que describió como “organizaciones terroristas” e infraestructuras.
En el sur de Gaza, decenas de palestinos fueron ingresados en el hospital Nasser de Jan Yunis con heridas de bala. Mohammad Saqer, jefe de enfermería, dijo a Reuters que muchos pacientes se encontraban en estado crítico. Los lesionados informaron que les dispararon cuando trataban de recoger alimentos en un centro de distribución de la cercana Rafah.
Hamas acusó a Tel Aviv de “mentir” al afirmar que “amplias zonas” en el sur del enclave son “vastos espacios libres” para reubicar a la población desterrada; asimismo, aplaudió el “amplio consenso” internacional para condenar el “genocidio” que Israel perpetra en el enclave.
“Consideramos esta posición internacional un progreso que demuestra un amplio consenso en la condena al genocidio y la guerra de hambre emprendida por la ocupación contra más de 2 millones de palestinos en Gaza”, apuntó. Asimismo, acusó a Washington de ser cómplice de los “crímenes” israelíes por negarse a respaldar el texto.
Ayman Abu Rahma, director del departamento de medicina preventiva del ministerio de Salud de Gaza, alertó que “cualquier nueva ola de desplazamientos exacerbará el desastre sanitario en la franja (de Gaza), en medio del creciente hacinamiento en refugios y campamentos, lo cual eleva la probabilidad de enfermedades y brotes epidémicos”; además, advirtió que más de medio millón de niños menores de cinco años enfrentan una grave amenaza de epidemias a causa del colapso del sistema de salud.
Egipto y Qatar criticaron la “intransigencia israelí” en las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la franja, después de que Tel Aviv dejó sin respuesta el anuncio del movimiento de resistencia islámica en el que aceptó la última propuesta de El Cairo y Doha.
La organización Ayuda en Acción y la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo señalaron que cerca de 1.2 millones de menores se enfrentan a un severo deterioro de su salud mental a causa de los ataques en Gaza.
En tanto, la compañía Microsoft despidió a dos trabajadores por irrumpir en la oficina del presidente de la compañía durante una protesta por los presuntos lazos que ésta tiene con el ejército israelí. Un vocero de la empresa señaló en declaraciones a la cadena de televisión estadunidense CNBC que los empleados afectados “cometieron una grave violación al código de conducta de Microsoft”.