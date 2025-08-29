Sputnik, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 24

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer la militarización de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo, y el despliegue de 25 mil efectivos “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia” y combatir el tráfico de drogas, una acción que agradeció su par venezolano, Nicolás Maduro.

“No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados la que lo logra”, manifestó el mandatario colombiano en redes sociales.

La orden de Petro se produjo tres días después de que el gobierno de Venezuela anunció el despliegue de 15 mil militares, vehículos y drones para enfrentar a los criminales en los estados Táchira y Zulia, colindantes con el Catatumbo.

Entonces, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, llamó a que Colombia “haga lo propio para asegurar la paz y evitar el desarrollo de delitos en la zona fronteriza”.

Estos últimos movimientos coinciden con la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques militares en la región que, según Washington, responde a la necesidad de combatir el tráfico de drogas, del que responsabiliza directamente al presidente venezolano, a quien acusa de liderar el cártel de Los Soles.

La Casa Blanca designó al cártel de Los Soles como organización terrorista, ejemplo que siguieron Ecuador, Argentina y Paraguay, mientras Petro negó la existencia de dicha organización y aseguró que “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no le obedecen.