▲ El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, durante ejercicios militares realizados ayer en un campo de entrenamiento de Caracas. Foto Afp

Afp, Reuters, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 24

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que “no hay forma” de que una fuerza extranjera invada Venezuela, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobernante progresista ve como una “amenaza” a su país, y llamó a una nueva jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana. Asimismo, Caracas denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las maniobras de Washington representan un “nivel de amenaza sin precedente”.

Horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró la amenaza de usar “todo el poder de Estados Unidos” para contener el tráfico de drogas desde Venezuela y llevar a sus responsables ante la justicia, en momentos en que Cuba denunció que el despliegue militar de Washington en el Atlántico y mar Caribe reactiva la Doctrina Monroe y las prácticas intervencionistas.

Venezuela denunció ayer, en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que las agresiones de Washington “han venido escalando” mediante “sanciones ilegales, campañas de descrédito, desconocimiento de las instituciones venezolanas” y alcanzaron “un nivel sin precedente de amenaza con el despliegue militar estadunidense en el Caribe”, con “presencia de destructores, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear de ataque rápido”; destacó además que “es la primera vez en la historia que se introducen activos militares con capacidad nuclear en América Latina y el Caribe”.

Caracas pidió a la ONU “que asuma sus competencias y exhorte al gobierno de Estados Unidos a cesar sus acciones hostiles y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política” del país.

Washington –que invadió Granada en 1983 y Panamá en 1989– envió cinco buques de guerra y más de 4 mil efectivos cerca de las aguas territoriales venezolanas, después de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por la captura de Maduro, al asegurar que el mandatario encabeza el llamado cártel de Los Soles, designado como terrorista por Estados Unidos.