Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 30

Veracruz, Ver., El ex presidente municipal de Las Minas, Veracruz, Melquiades Alarcón Caro, fue asesinado junto con su hijo en un ataque armado perpetrado ayer en la mañana entre los poblados de Zomelahuacan y Pueblo Nuevo, dieron a conocer autoridades estatales.

Alrededor de las 8 horas Alarcón Caro circulaba en un vehículo acompañado de su hijo cuando un grupo de hombres armados les alcanzó y abrieron fuego contra ellos; la unidad tenía al menos 40 impactos de bala. Aún se desconocen las causas de la agresión.

Melquiades gobernó Las Minas, municipio ubicado a 50 kilómetros de Xalapa, de 2018 a 2021, por la alianza PRI-PVEM.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para acordonas la zona; mientras personal de la Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron los cuerpos y recabaron los indicios para iniciar una carpeta de investigación.

Hasta el cierre de esta edición ni el gobierno de Veracruz ni la FGE habían emitido información oficial sobre el crimen.