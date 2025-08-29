Elio Henríquez y Ricardo Montoya

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 30

En protesta porque el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, les canceló horas antes un encuentro programado para ayer, integrantes de la organización Colectiva de Madres en Resistencia bloquearon la avenida central de Tuxtla Gutiérrez e impidieron el paso vehicular.

Las mujeres dijeron que buscaron ser atendidas por el mandatario estatal para exigir la búsqueda de sus familiares desaparecidos, porque las autoridades no realizan su labor.

Con playeras blancas que tenían la leyenda “Madres en resistencia” y “Se busca”, la fotografía y el nombre del familiar desaparecido, las madres atravesaron un lazo, se colocaron en la calle y cerraron el tránsito vial antes del mediodía.

Además difundieron un documento fechado el 8 de agosto, que firmó la secretaria de Gobierno y mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz, en el que les informó que su solicitud de audiencia sería atendida el día 28 por el gobernador Eduardo Ramírez a las 12 horas en la sede del gobierno del estado.

Sin embargo, horas antes les cancelaron la reunión y de ahí surgió su molestia, pues afirmaron que no era la primera ocasión que lo hacen.

Manifestaron que esa situación les causa problemas, pues ellas se trasladan de diversos municipios a la capital del estado y “a la hora de la hora no hay reuniones.”

Familiares de ausentes se movilizan en Hidalgo

En ese contexto, familiares de personas desaparecidas del estado de Hidalgo solicitaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de la entidad tareas de investigación para casos de víctimas que tienen de tres o más años con reporte de ausencia.