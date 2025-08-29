Podrían estar relacionadas con personas desaparecidas
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 30
Ecatepec, Méx., Durante los dos primeros días de la jornada de búsqueda de personas desaparecidas –que se efectuará por tres semanas– en la Sierra de Guadalupe, integrantes de colectivos y autoridades estatales han localizado cinco indicios de interés forense (posibles restos humanos), así como unas 150 prendas, entre zapatos, calcetas, pantalones, blusas, suéteres, juguetes y peluches.
En las labores participan unos mil servidores públicos de las comisiones estatales de Búsqueda de la capital del país y del estado de México; células municipales de Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Tlalnepantla y de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, además de madres buscadoras y diversas agrupaciones sociales.
Edmundo Esquivel Fuentes, director de Prevención del Delito del gobierno de Ecatepec explicó ayer que en el primer día (martes) recorrieron 17 mil metros cuadrados de la zona; y el segundo, 28 mil. Se prevé que este fin de semana concluya “el barrido total” del área conocida como cola de caballo, en Tlalnepantla.
Destacó que los hallazgos quedarán bajo la responsabilidad de las fiscalías estatales, sobre todo de los criminólogos, antropólogos, personal del servicio forense y peritos, que determinarán si los restos, ropa y objetos podrían estar relacionadas con personas no localizadas.
El funcionario detalló que existen 250 boletines de personas desaparecidas de ambas entidades: 50 son del estado de México y de éstas, al menos 15 son de Ecatepec, cuyo último lugar donde se les pudo ver fue la Sierra de Guadalupe.
Explicó que la próxima semana se realizará una pausa en la búsqueda de campo en esta área, para analizar los indicios encontrados y se retomará a partir del 8 de septiembre, con el objetivo de concluir el día 13 del mismo mes.
Esquivel Fuentes detalló que el gobierno de Ecatepec participa con 30 personas del Grupo Motorizado, Policía Metropolitana, Célula de Búsqueda Municipal, Prevención del Delito y Unidad de Víctimas, que son coordinadas por elementos de la Fuerza de Tarea Marina.
Subrayó que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha sido muy enfática en respaldar este trabajo interinstitucional, donde se llevan a cabo todos los esfuerzos humanos y técnicos para localizar a las personas reportadas como ausentes.