▲ Al comenzar la jornada de búsqueda de personas ausentes, integrantes de colectivos y auto-ridades descubrieron indicios de interés forense, así como prendas, en Ecatepec, estado de México. Foto La Jornada

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 30

Ecatepec, Méx., Durante los dos primeros días de la jornada de búsqueda de personas desaparecidas –que se efectuará por tres semanas– en la Sierra de Guadalupe, integrantes de colectivos y autoridades estatales han localizado cinco indicios de interés forense (posibles restos humanos), así como unas 150 prendas, entre zapatos, calcetas, pantalones, blusas, suéteres, juguetes y peluches.

En las labores participan unos mil servidores públicos de las comisiones estatales de Búsqueda de la capital del país y del estado de México; células municipales de Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Tlalnepantla y de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, además de madres buscadoras y diversas agrupaciones sociales.

Edmundo Esquivel Fuentes, director de Prevención del Delito del gobierno de Ecatepec explicó ayer que en el primer día (martes) recorrieron 17 mil metros cuadrados de la zona; y el segundo, 28 mil. Se prevé que este fin de semana concluya “el barrido total” del área conocida como cola de caballo, en Tlalnepantla.

Destacó que los hallazgos quedarán bajo la responsabilidad de las fiscalías estatales, sobre todo de los criminólogos, antropólogos, personal del servicio forense y peritos, que determinarán si los restos, ropa y objetos podrían estar relacionadas con personas no localizadas.