Dixio
Aseguran arsenal, drogas y un vehículo blindado en el norte de Sonora 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 29

Caborca, Son., En un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades aseguraron un arsenal de alto poder, narcóticos y un vehículo blindado en este municipio del norte de Sonora.

Dichas acciones puestas en marcha por la Mesa Estatal de Seguridad tienen el objetivo de debilitar las estructuras criminales y reforzar la seguridad en la región.

Durante una diligencia de cateo, los agentes incautaron 26 armas largas, alrededor de 10 mil cartuchos de distintos calibres y un vehículo blindado nivel 7 tipo Ford Raptor, considerado de alta gama en el mercado. La Mesa Estatal de Seguridad detalló que este aseguramiento se suma a los resultados obtenidos en una serie de operativos desplegados en diferentes municipios del estado, en los que fueron detenidas 18 personas y confiscadas diversas drogas, armamento y vehículos utilizados para actividades delictivas.

