Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 29

Durango, Dgo., La presa Peña del Águila, en esta capital, acumuló antier más de 9 millones de metros cúbicos de agua tras una tormenta, por lo que alcanzó su capacidad máxima y comenzó a desbordarse hacia el río La Sauceda.

En tanto, a causa de las torrenciales lluvias que han aliviado la severa sequía de la entidad en los últimos dos años, el embalse Santa Elena, en el municipio de Súchil, también llegó a su límite.

Antier por la mañana, la presa Peña del Águila estaba a 75.1 por ciento de llenado, equivalente a 20.9 millones de metros cúbicos de un volumen total de 27.9 millones. Sin embargo, 12 horas después, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó a pueblos aledaños al río La Sauceda de que el dique empezó a derramarse.

Según el organismo el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, podría albergar 1.9 millones de metros cúbicos de agua; entonces, los 9 millones que recibió la presa habrían podido llenar al coso deportivo 4.71 veces.

Para las 22 horas del miércoles, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) envió personal a los poblados Juan B. Ceballos y San José del Molino, los más cercanos al río y al embalse, para revisar la situación en caso de un desborde.