Se desborda la presa Peña del Águila en Durango; su nivel alcanzó 106% en horas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 29

Durango, Dgo., La presa Peña del Águila, en esta capital, acumuló antier más de 9 millones de metros cúbicos de agua tras una tormenta, por lo que alcanzó su capacidad máxima y comenzó a desbordarse hacia el río La Sauceda.

En tanto, a causa de las torrenciales lluvias que han aliviado la severa sequía de la entidad en los últimos dos años, el embalse Santa Elena, en el municipio de Súchil, también llegó a su límite.

Antier por la mañana, la presa Peña del Águila estaba a 75.1 por ciento de llenado, equivalente a 20.9 millones de metros cúbicos de un volumen total de 27.9 millones. Sin embargo, 12 horas después, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó a pueblos aledaños al río La Sauceda de que el dique empezó a derramarse.

Según el organismo el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, podría albergar 1.9 millones de metros cúbicos de agua; entonces, los 9 millones que recibió la presa habrían podido llenar al coso deportivo 4.71 veces.

Para las 22 horas del miércoles, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) envió personal a los poblados Juan B. Ceballos y San José del Molino, los más cercanos al río y al embalse, para revisar la situación en caso de un desborde.

Aunque ayer a las 6 se informó que la presa dejó de verter líquido y se mantenía al límite, poco más de una hora después volvió a recibir aportaciones y de nuevo comenzó a derramar 24 metros cúbicos por segundo.

La CEPC mantuvo vigilancia en las comunidades cercanas de Juan B. Ceballos, San José del Molino, Calera, Labor de Guadalupe, Santa Cruz del Río, 5 de Mayo y 5 de Febrero.

Ayer a las 9, el embalse tenía 29.6 millones de metros cúbicos de almacenamiento; es decir, 106 por ciento, y vertía 24 metros cúbicos de agua por segundo, lo que confirmó que recibió más de 9 millones de metros cúbicos en un solo día.

Un río arrastra a 2 jóvenes

En este contexto, un río del municipio duranguense de Otáez crecido por las lluvias arrastró a dos jóvenes de 14 y 22 años, que viajaban en una motocicleta; el menor, llamado José Remedios, fue hallado sin vida y el otro, Miguel Ángel, se encuentra desaparecido y es buscado elementos de Protección Civil.

