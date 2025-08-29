Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 28

Hermosillo, Son., Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvieron en esta capital a José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura durante el sexenio de la entonces priísta Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021), acusado del delito de peculado.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el daño patrimonial ascendería a 2 mil 400 millones de pesos.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se llevó a cabo ayer alrededor de las 2:04 horas en un domicilio del fraccionamiento Las Plazas, en la calle Privada de la Fuente número 25, durante el cumplimiento de una orden de cateo girada por la jueza oral de lo penal del distrito judicial uno.

Tras su arresto, Guerrero González fue trasladado al Centro de Reinserción Social Número 1 de Hermosillo, donde quedó a disposición de un juzgador.

La ASF documentó 90 irregularidades

El ex servidor público, quien encabezó la Secretaría de Educación y Cultura estatal de 2018 a 2021, enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos federales. La ASF documentó durante ese periodo 90 irregularidades graves en el manejo de fondos educativos.