Viernes 29 de agosto de 2025, p. 28
Holbox, QR., La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó ayer que continúa activo el incendio forestal localizado 20 kilómetros al noroeste de esta isla, el cual comenzó el pasado 22 de agosto y ha afectado alrededor de 150 hectáreas.
Las autoridades reportaron 40 por ciento de control y 30 por ciento de liquidación de la conflagración, resultado del trabajo coordinado de 82 combatientes pertenecientes a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Bomberos.
Para el combate al fuego fueron desplegados tres vehículos RAM de la Conafor, un ranger de Protección Civil, cuatro lanchas y un helicóp-tero Bell 407, además de que se llevan a cabo acciones de combate directo, apertura de brechas cortafuego, aplicación de contrafuegos, patrullaje, vigilancia, vuelos de reconocimiento y descargas aéreas de agua.
El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez, explicó que el personal trabaja en la zona desde el 25 de agosto y las brigadas permanecerán ahí hasta sofocar las llamas. Hasta el cierre de esta edición se desconocía qué provocó la conflagración.