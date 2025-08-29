▲ Aspecto de un área dañada por un incendio forestal en Holbox, Quintana Roo, que comenzó el 22 de agosto. Foto La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 28

Holbox, QR., La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó ayer que continúa activo el incendio forestal localizado 20 kilómetros al noroeste de esta isla, el cual comenzó el pasado 22 de agosto y ha afectado alrededor de 150 hectáreas.

Las autoridades reportaron 40 por ciento de control y 30 por ciento de liquidación de la conflagración, resultado del trabajo coordinado de 82 combatientes pertenecientes a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Bomberos.