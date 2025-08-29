▲ Policías estatales de Oaxaca, –en imagen del 19 de junio de 2016–, durante el desalojo de profesores de la sección 22 de la CNTE, que mantenían cerrada la carretera federal 190 y la autopista Oaxaca-México, en el municipio de Asunción Nochixtlán. Foto Jorge A. Pérez

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 28

Oaxaca, Oax., El ex policía vial estatal Luis LS, fue aprehendido ayer por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres personas durante el operativo de desalojo de maestros efectuado en Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016, en el que ocho civiles fallecieron y más de 100 resultaron heridos.

La orden de captura fue concedida hace cuatro años y medio, tiempo en el que el ex oficial estuvo prófugo, dieron a conocer integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).

Sergio Miguel Luna Cruz, padre de Óscar Luna Aguilar (quien perdió la vida durante el citado suceso), informó que Luis LS fue arrestado al término de una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca.

Indicó que el Covic ya había dado información sobre el paradero del sujeto, pero “parece que permaneció protegido por personal del Poder Judicial federal”, pues nunca hicieron el intento de aprehenderlo.

“Exigimos que el proceso contra Luis LS sea transparente, imparcial y expedito, que garantice justicia para las tres personas asesinadas y en su momento se dicte una sentencia condenatoria ejemplar en contra de éste”, apuntó.

Pidió también al juez de la causa prisión preventiva contra el ex agente estatal, como marca la ley, “teniendo en cuenta que estuvo prófugo más de cuatro años.