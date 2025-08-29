▲ Escenas de la obra dirigida por Adrián Aranda que iniciará cuarta temporada en la Teatrería el 6 de septiembre. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 9

Con la técnica de improvisación teatral y rompiendo la cuarta pared, se desarrolla la obra Crimen a su gusto, donde los espectadores se convierten en estudiantes de criminalística para descubrir a los culpables de un ilícito y así convertirse en detectives.

Esta experiencia interactiva, dirigida por Adrián Aranda, que iniciará su cuarta temporada en La Teatrería el 6 de septiembre, es guiada por la maestra detective y los peritos dramatizadores.

Octavio Vega, actor e improvisador, explicó: “en este espectáculo, el público forma parte de un examen de criminología. Desde que la audiencia va llegando al recinto propiciamos el rompimiento de la cuarta pared; es decir, los improvisadores recibimos a las personas y las vamos metiendo en esa sensación de que serán evaluados”.

Por medio de un cuestionario inicial, el público propone elementos que dan vida al “crimen dela noche”. Este formato, basadoen la técnica de improvisación teatral, permite que las ideas más inesperadas y alocadas de los asistentes cobren vida en escena, interpretadas por el elenco de actores-improvisadores.

Detalló: “Cheryl Sue es quien interpreta a la Maestra Detective y guía el montaje con la información que recopilamos; la obra se divide en tres partes o rondas de improvisaciones entre las cuales el público descubrirá aspectos relacionados con diversos personajes y cómo están involucrados… hasta descubrir al culpable”.

El espectáculo, dijo Vega, “es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana e invita a la audiencia a cuestionar sus propias ideas, confrontando lo sublime y lo atroz de sus propuestas en un entorno lúdico y seguro”.