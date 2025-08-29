▲ La actriz estadunidense Emma Stone con el director griego Yorgos Lanthimos en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia, antes de la proyección de la película Bugonia. Foto Afp

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 8

Venecia. En la nueva película de Yorgos Lanthimos, Bugonia, un hombre perturbado y obsesionado con las teorías de la conspiración secuestra a la directora de una compañía farmacéutica y la tortura en un intento por salvar a la humanidad. El secuestrador, representado por Jesse Plemons, cree que su rehén, interpretada por Emma Stone, es una extraterrestre. Aunque la situación está exagerada, el realizador griego considera que la película no es tan descabellada.

Yorgos afirmó ayer en el Festival de Cine de Venecia: “La distopía en esta película no es muy ficticia. Mucho de ello refleja el mundo real”.

Bugonia tuvo su estreno mundial ayer en la noche en el prestigioso festival, donde compite por el máximo galardón, el León de Oro. Focus Features estrenará la película en Estados Unidos y Canadá el 24 de octubre.

La película es un remake del filme coreano de 2003 Jigureul jikyeora! (Save the Green Planet!) y mezcla elementos de ciencia ficción, horror y comedia. El personaje de Plemons está obsesionado con la idea de que Stone es parte de una especie alienígena que ha infiltrado la Tierra con planes de destruirla. La adaptación, escrita por Will Tracy, ha estado en desarrollo durante varios años, con Ari Aster involucrado antes de que Lanthimos se uniera como director.

Lanthimos expresó: “nunca antes me habían dado un guion que se sintiera tan listo para hacerse. Pensé que era muy divertido y entretenido, pero también extremadamente impactante y te hacía reflexionar profundamente sobre las cosas. Inmediatamente me interesó hacerlo. Se sentía muy relevante entonces, hace tres años, y ahora se siente aún más relevante".