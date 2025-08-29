▲ Fotograma del documental Formas de atravesar un territorio, que rinde tributo a la riqueza cultural y espiritual de la comunidad tsotsil

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 7

Las prácticas tradicionales de una familia de mujeres tsotsiles, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, revela las complejas relaciones entre la naturaleza y la cultura de un territorio que resiste al paso del tiempo, ese es el hilo conductor del ensayo fílmico Formas de atravesar un territorio, de la cineasta mexicana Gabriela Domínguez Ruvalcaba, el cual llega a salas este fin de semana.

La cámara de Domínguez Ruvalcaba siguió a doña Sebastiana y a sus nueve hijas, protagonistas de la cinta, mientras realizaban sus actividades diarias, desde el cultivo de la tierra, pastoreo de ovejas y la producción de lana para su vestimenta, hasta la recolección de plantas medicinales.

“Soy de San Cristóbal de las Casas, tenía guardada en mi memoria una imagen muy clara, que era como siempre salir un tantito de la ciudad y ver a mujeres, casi siempre abuelas con hijas, pastoras tsotsiles con un rebaño, y como que esa imagen se quedó muy cercana a mi entendimiento del territorio en el que vivía.

“Mi interés era conocer esa realidad y una forma de habitar el territorio distinta a la mía, cuando empecé a hacer esta película me di cuenta que en verdad compartimos un espacio y lo que nos vincula es más grande a lo que nos separa”, compartió Domínguez Ruvalcaba en entrevista con La Jornada.

Mediante imágenes líricas y una narrativa introspectiva, se muestra el mundo de la comunidad tsotsil y reflexiona sobre la importancia de preservar la memoria cultural de los pueblos indígenas, así como a no olvidar la conexión entre la humanidad y la naturaleza.

Durante 15 días de filmación, un equipo integrado únicamente por mujeres acompañó a la familia por su recorrido por los Altos de Chiapas, donde captó la identidad y la pertenencia que tienen a su espacio vital.

“La manera en la que me involucré con doña Sebastiana fue trabajando como voluntaria en proyectos de agroecología y nos fuimos a ese territorio que está muy cerquita de San Cristóbal. Desde un principio les comenté que quería hacer una película para grabar su caminar, en los senderos de la montaña. Dijeron,‘Sí, sí, sí, vamos a hacerlo’. A doña Sebastiana le interesó que sus nietas y generaciones posteriores, pudieran ver lo que ella hace”, agregó Domínguez Ruvalcaba.

Uno de los retos que encontró la directora fue la comunicación, ya que ella no habla tsotsil, también fue acortar la distancia cultural, “reconocernos de una manera distinta en ese territorio”.