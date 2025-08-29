Reuters, The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 23

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, presentó este jueves una acción judicial en la que alega que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene poder para destituirla y que en realidad busca socavar la independencia de la institución.

La demanda de Cook señala que Trump violó una ley federal que permite al presidente destituir a un gobernador de la Fed sólo por “causa”, cuando dio el paso sin precedente el pasado lunes de anunciar que la despediría.

El republicano la acusó de cometer fraude hipotecario en 2021, un año antes de que ella entrara a formar parte del órgano de gobierno de la Fed.

En los documentos judiciales, Cook argumentó que una acusación sin fundamento sobre una conducta que tuvo lugar antes de su confirmación en la Fed no constituye causa. Además, negó haber cometido fraude hipotecario, pero afirmó que incluso si lo hubiera hecho, no justificaría su destitución.

Su abogado, Abe Lowell, calificó el proceder de pretexto para atentar contra la independencia de la Fed. “De las circunstancias que rodean la supuesta destitución de la gobernadora Cook de la junta de la Fed se desprende claramente que las acusaciones hipotecarias en su contra son un pretexto para lograr su pronta destitución, y dejar vacante un puesto que el presidente Trump pueda ocupar y promover su agenda para socavar la independencia de la Reserva Federal”, lanzó Lowell en la denuncia.