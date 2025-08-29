Economía
Ver día anteriorViernes 29 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Carencia de seguridad social es sinónimo de informalidad/
A nterior
 
Carencia de seguridad social es sinónimo de informalidad
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 22

Del total de la población mexicana, la cual asciende a más de 130 millones de personas, 48.2 por ciento tiene carencia en seguridad social, lo que debe preocupar porque esto es informalidad, afirmó Graciela Márquez, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante una conversación sobre la medición de la pobreza en México, organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Márquez destacó que uno de los datos que más le preocupan es el elevado porcentaje de la población en México que carece de seguridad social.

Hay empresas formales en este país que no pagan seguridad social, revelan los Censos Económicos, aseveró la economista.

Precisó que se tiene a más de 80 millones de mexicanos en carencia de seguridad social (48.2 por ciento del total) porque pueden no ser pobres, pero sufren esta situación.

A nterior
Subir al inicio del texto