Viernes 29 de agosto de 2025, p. 22
Las mujeres en México tuvieron más tiempo total de trabajo que los hombres, 61.1 horas a la semana, contra 58 horas de los hombres, pero lo dedicaron más al no remunerado, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi precisó que las mujeres ocuparon 66.8 por ciento de su tiempo de trabajo a actividades no remuneradas,el doble de los hombres que destinaron 33.2 por ciento. En cambio los hombres dedicaron casi el doble de tiempo que las mujeres al trabajo para el mercado laboral, 66.7 por ciento frente a 33.3 por ciento.
Al dar a conocer la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (Enut) 2024, el Inegi precisó que el trabajo no remunerado de las mujeres en el país está distribuido en 64.8 por ciento en trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, y 2 por ciento en producción de autoconsumo.
“Las brechas se cierran lentamente en nuestro país. Con la larga serie que se tiene desde 1996, se confirma que las brechas se están cerrando, pero muy lentamente. Hay que celebrar que no ha habido retrocesos, pero eso está explicando en mucho la baja tasa de participación femenina en el mercado laboral mexicano”, reconoció Graciela Márquez, presidenta del Inegi, durante la presentación de la Enut.
Uno de los problemas estructurales del país es la baja participación laboral de las mujeres. En julio de 2025, la brecha de participación es de 28.8 puntos porcentuales, pues la femenina ascendió a 46.2 por ciento y la masculina a 75 por ciento, según datos del Inegi.
La Enut estimó que, en comparación con 2019, se observó una reducción en el tiempo total de trabajo semanal para ambos sexos; de 60.2 horas a 55.8 a nivel nacional. Para las mujeres pasó de 61.8 a 56.9 horas y en los hombres de 58.4 a 54.6 horas.
El promedio semanal del tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más en México fue de 59.6 horas.
Las entidades federativas con mayores diferencias en el tiempo total de trabajo entre mujeres y hombres fueron Oaxaca (8.4); Guerrero y Nayarit (7.1, en ambos casos). En el opuesto, la brecha fue menor en Quintana Roo, con un descenso de 0.4 horas y Yucatán una caída de 0.2 horas. Estas brechas indican que el tiempo promedio fue mayor para los hombres. Tabasco tuvo una brecha de género de 0.1 horas.
La población hablante de lengua indígena registró la mayor brecha de género para el tiempo total de trabajo, con una diferencia de 4.7 horas semanales. Siguieron las personas con discapacidad (2.4 horas) y afrodescendientes (1.9).
El año pasado, 98.3 por ciento de la población participó en actividades de trabajo no remunerado doméstico, de cuidado, comunitario y voluntario, y casi una cuarta parte (23.5 por ciento), en la producción de bienes de autoconsumo.
Asimismo, seis de cada 10 personas realizaron trabajo remunerado para el mercado. En este último se registró la mayor brecha de género, con 26.7 puntos porcentuales más en la participación de hombres (74.5 por ciento) que de mujeres (47.8 por ciento).
Qué hacen los mexicanos
El Inegi incluyó en esta edición de la Enut el reporte de la modalidad de trabajo para el mercado, en la cual se identificó que de la población empleada u obrera que trabajó en la semana de referencia, 94.9 por ciento lo hizo de manera presencial; 1.6 por ciento de forma virtual y 3.5 por ciento, híbrida, tanto presencial como virtual. La modalidad virtual fue ligeramente más alta entre las mujeres que entre los hombres, con 1.7 y 1.4 por ciento, respectivamente.
Se identificó que en todas las actividades hubo mayor participación de los hombres que de las mujeres, a excepción de la convivencia familiar y social.