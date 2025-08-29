Jessika Becerra

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 21

Una inversión sin precedente de 2 billones de pesos (millones de millones) en obras de infraestructura, que echó a andar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un propósito que va más allá de sólo modernizar el sistema de comunicaciones a través del país.

El objetivo apunta a interconectar regiones y poblados para llevarlos a un desarrollo sustentable y sostenido. Así lo afirma Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). “Queremos mejorar la vida de la población, mejorar las condiciones, que se genere empleo bien remunerado”, asegura en una entrevista con La Jornada.

“Hay un rasgo claro en las obras que lleva a cabo la Cuarta Transformación: su sentido, la visión de servicio, llevar desarrollo a las regiones rezagadas”, menciona.

El funcionario encargado de ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura admite que se encuentra al mando de una SICT que retoma las funciones que tuvo hace 40 años, las cuales se habían diluido.

“En esta administración se decide que la parte de telecomunicaciones pase a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y nosotros nos quedamos con la infraestructura carretera y ferroviaria, una parte de la aeroportuaria, pero adicionalmente facultados para intervenir en infraestructura educativa, cultural, espacio público y manejo de residuos”, destaca.

El fundamento para construir, rehabilitar y ampliar los caminos del país es facilitar la movilidad y la conectividad de la población que habita en zonas urbanas, rurales y recónditas, así como impulsar la actividad económica de las empresas, por lo que desde el sexenio pasado se hizo un análisis para interconectar las infraestructuras. El objetivo: mejorar las condiciones de vida de la población, define.

“En una visión que quiere mejorar las condiciones de la población, lo que tenemos que buscar es mejorar esta comunicación entre los poblados, pero también cómo vamos a llevar un desarrollo sustentable, sostenible, que de veras mejore las condiciones, que genere empleos durante su proceso constructivo, pero empleos bien remunerados, ya cuando se consolida”, declara el secretario.

El plan es ambicioso, expone, pues consiste en interconectar la infraestructura no sólo carretera, sino ferroviaria, aeroportuaria y portuaria, repitiendo el modelo de la CDMX –fue encargado de esta cartera en la gestión de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum–, donde se logró un movilidad integrada ya en un solo mapa, que incluye Metro, Metrobús, Cablebús y Ecobici.

“Vimos cómo interconectar ejes troncales, pero no aislados (...) sino vinculados con ejes ferroviarios y puertos, y vamos más allá, cómo se interconectan y se vuelven infraestructura para los polos de bienestar”, agrega.

A su vez, las costas quedan conectadas: Salina Cruz, Zihuatanejo, Armería, Manzanillo, Colima, Tepic, por Guadalajara hacia Puerto Vallarta y hacia la Riviera Nayarit.

“¿Qué se está visualizando con esto? Llevar desarrollo y bienestar a todos estos a estos sitios, y todo está conectado, porque así le interesa a los que están llegando con mercancías en los puertos.”

Y agrega: “Si esos productos, además pueden tener cierto proceso de integración para después salir como un producto terminado, pues se requieren patios de maniobras, centros de desarrollo o centros industriales”.

El secretario también destaca la rehabilitación de 75 puentes en Guerrero, diseñados para soportar fenómenos naturales como las lluvias torrenciales.

A su vez, señala la importancia de que la iniciativa privada participe en los proyectos de desarrollo de infraestructura.

“Sigue habiendo mercado para la iniciativa privada, para las empresas constructoras, pero también el Estado tiene capacidad de responder de inmediato con equipos propios”, declara.

“Hay mucho trabajo para los privados, pero también poco a poco vamos a ir ampliando la capacidad del gobierno para responder a las contingencias.”