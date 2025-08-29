Julio Gutiérrez

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 20

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está en proceso de discusión de las nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), anunció ayer Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la dependencia.

Las nuevas reglas antilavado tienen como objetivo fortalecer el sistema de ahorro para el retiro, para lo cual se utilizarán recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).