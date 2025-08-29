Viernes 29 de agosto de 2025, p. 20
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está en proceso de discusión de las nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), anunció ayer Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la dependencia.
Las nuevas reglas antilavado tienen como objetivo fortalecer el sistema de ahorro para el retiro, para lo cual se utilizarán recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Terminamos hace unos días la discusión, la actualización, que tomó casi un año, de estas reglas. Están bajo la opinión de la UIF y en algunos días deberá tenerse una solución”, apuntó Santana en el 11 Encuentro de Educación Financiera de Banamex.
Por otra parte, consideró que “la mayor carencia de los mexicanos hoy es que la seguridad social no ha logrado llegar a todos. ¿Qué viene asociado con la seguridad social? La protección que el individuo y la familia requieren no es todo el tiempo, sino cuando lo necesitan y lo requieren”.