Viernes 29 de agosto de 2025, p. 20

Ante la mayor esperanza de vida de los mexicanos, el sistema de ahorro para el retiro atraviesa diversos retos, entre los que destacan educar a las personas para que comprendan la importancia de guardar recursos para la vida después del trabajo, así como lograr que más mujeres tengan acceso a estos productos, afirmaron directivos y autoridades durante la inauguración del 11 Encuentro de Educación Financiera de Banamex, que lleva por nombre ¿Ya pensaste en tu retiro?

Para 2050, el ahorro de los trabajadores en las Afore será mayor al saldo de los activos de la banca privada, por lo que consideran elemental construir sinergias para que las personas tengan un futuro y una pensión.

María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, indicó que si bien hay esfuerzos entre la iniciativa privada y las autoridades para promover temas de inclusión financiera, hay una serie de “sobresaltos” que deben evitarse después del retiro.

Señaló que “42 por ciento de la población cuenta hoy con una cuenta de ahorro para el retiro y 55 por ciento ha tenido una cuenta de Afore. Sin embargo, 13 por ciento afirma haber tenido una cuenta y no conservarla, lo que refleja desconocimiento sobre su funcionamiento.

“Más aún, 45 por ciento nunca ha tenido una cuenta de ahorro. Destacó también la persistencia de una brecha de género significativa. Sólo 34 por ciento de las mujeres cuentan con una Afore, frente a 51 por ciento de los hombres”.

Esto evidencia, precisó Bonilla Rodríguez, los obstáculos que enfrentan las mujeres para obtener empleos formales y herramientas de planeación financiera por el ciclo de vida y el cuidado de la familia, “lo que también se traduce en mayor vulnerabilidad al desempleo.