Viernes 29 de agosto de 2025, p. 20

Las redes chinas de lavado de dinero “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadunidense”, no sólo por haber formado “una relación mutualista”, una especie de simbiosis, con cárteles de droga mexicanos que necesitan lavar las ganancias de otras actividades delictivas, sino porque también sirven como andamiaje para las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de ese país.

Luego de revisar 137 mil 153 alertas de actividades sospechosas recibidas entre 2020 y 2024, cuyo monto ascendía a 312 mil millones de dólares, la FinCEN exhortó a las instituciones financieras estadunidenses a estar alertas para detectar el uso de redes chinas de lavado de activos por parte de cárteles de la droga mexicanos, pero también insinuó que su sector inmobiliario está inundado de dinero proveniente de transacciones por blanqueo.

“Las redes chinas se consideran blanqueadores profesionales de dinero y desempeñan un papel vital en el lavado de las ganancias del narcotráfico de los cárteles en Estados Unidos. Esto se debe, en parte, a la rapidez y eficacia de sus operaciones de lavado, así como a su disposición a absorber pérdidas financieras y asumir riesgos para los cárteles y otros clientes”, de acuerdo con un informe de la FinCEN.

La agencia estadunidense agregó que “el aumento de la prominencia de las redes chinas de lavado de dinero, incluyendo sus relaciones comerciales con los cárteles y otras organizaciones trasnacionales, se ha visto impulsado, en parte, por las leyes aprobadas por los gobiernos de México y la República Popular China, que restringen los flujos financieros”.

Restricciones cambiarias

Por un lado, las restricciones cambiarias de México –instituidas en 2010 y revisadas en 2014– impiden grandes depósitos de dólares en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los cárteles para lavar recursos en el sistema financiero formal. Como contraparte, las leyes de control cambiario de China limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos de ese país pueden transferir al extranjero cada año y que pueden cambiar por otras divisas.

De ahí que las organizaciones chinas de lavado sirven como bisagra. Por un lado satisfacen la demanda de grandes cantidades de dólares de los ciudadanos chinos que buscan tener dinero en el extranjero y, por otro, la necesidad de los cárteles de blanquear sus ganancias ilícitas en el mercado estadunidense.

Lo anterior ha dado lugar a “una relación mutualista en la que los cárteles venden sus dólares estadunidenses obtenidos ilícitamente a las redes chinas de lavado de dinero, las que a su vez venden los dólares a ciudadanos que tratan de evadir las leyes de control de divisas de China”, apuntó el Tesoro por conducto de la FinCEN, agencia como la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana.