Viernes 29 de agosto de 2025, p. 20
Las redes chinas de lavado de dinero “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadunidense”, no sólo por haber formado “una relación mutualista”, una especie de simbiosis, con cárteles de droga mexicanos que necesitan lavar las ganancias de otras actividades delictivas, sino porque también sirven como andamiaje para las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de ese país.
Luego de revisar 137 mil 153 alertas de actividades sospechosas recibidas entre 2020 y 2024, cuyo monto ascendía a 312 mil millones de dólares, la FinCEN exhortó a las instituciones financieras estadunidenses a estar alertas para detectar el uso de redes chinas de lavado de activos por parte de cárteles de la droga mexicanos, pero también insinuó que su sector inmobiliario está inundado de dinero proveniente de transacciones por blanqueo.
“Las redes chinas se consideran blanqueadores profesionales de dinero y desempeñan un papel vital en el lavado de las ganancias del narcotráfico de los cárteles en Estados Unidos. Esto se debe, en parte, a la rapidez y eficacia de sus operaciones de lavado, así como a su disposición a absorber pérdidas financieras y asumir riesgos para los cárteles y otros clientes”, de acuerdo con un informe de la FinCEN.
La agencia estadunidense agregó que “el aumento de la prominencia de las redes chinas de lavado de dinero, incluyendo sus relaciones comerciales con los cárteles y otras organizaciones trasnacionales, se ha visto impulsado, en parte, por las leyes aprobadas por los gobiernos de México y la República Popular China, que restringen los flujos financieros”.
Restricciones cambiarias
Por un lado, las restricciones cambiarias de México –instituidas en 2010 y revisadas en 2014– impiden grandes depósitos de dólares en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los cárteles para lavar recursos en el sistema financiero formal. Como contraparte, las leyes de control cambiario de China limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos de ese país pueden transferir al extranjero cada año y que pueden cambiar por otras divisas.
De ahí que las organizaciones chinas de lavado sirven como bisagra. Por un lado satisfacen la demanda de grandes cantidades de dólares de los ciudadanos chinos que buscan tener dinero en el extranjero y, por otro, la necesidad de los cárteles de blanquear sus ganancias ilícitas en el mercado estadunidense.
Lo anterior ha dado lugar a “una relación mutualista en la que los cárteles venden sus dólares estadunidenses obtenidos ilícitamente a las redes chinas de lavado de dinero, las que a su vez venden los dólares a ciudadanos que tratan de evadir las leyes de control de divisas de China”, apuntó el Tesoro por conducto de la FinCEN, agencia como la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana.
Explicó que suelen usar operaciones espejo. Por ejemplo, una vez que las redes de lavado en Estados Unidos reciben dólares de un cártel, se coordinan con sus contrapartes en China para que estas últimas transfieran un monto equivalente en pesos a las cuentas de los cárteles en México, menos una comisión.
Es decir, las organizaciones chinas compran en pesos las ganancias obtenidas en dólares por grupos criminales mexicanos. La FinCEN ejemplificó con un caso vinculado al cártel de Sinaloa, en el que se acusó a una decena de personas por conspirar para blanquear más de 50 millones de dólares en ganancias del narcotráfico mediante la banca clandestina de China.
Inversión en inmuebles
La FinCEN también reconoció que estos esquemas de blanqueo podrían estar facilitando la compra de bienes raíces en Estados Unidos. De hecho, China lleva años como el principal origen de donde provienen la mayoría de los compradores extranjeros de inmuebles estadunidenses, seguido en tercer lugar por México (bit.ly/3V7eQGO).
Derivada de la revisión a informes que le enviaron los bancos entre 2020 y 2024, la FinCEN halló 17 mil 389 reportes asociados con más de 53 mil 700 millones en actividades sospechosas relacionadas con el sector inmobiliario, es decir, prácticamente una sexta parte del dinero en revisión.
La FinCEN explicó que las redes chinas de lavado pueden utilizar mulas o empresas fantasmas para comprar bienes raíces, que podrían servir como inversión para las propias redes chinas o un cliente adinerado de las organizaciones con sede en China. Apuntó que muchas cuentas usadas para mover dinero están registradas en el sistema financiero de Estados Unidos con pasaporte de China, pero tienen como titulares a personas cuya ocupación es “estudiante”, “ama de casa”, “jubilado”, “trabajador” u otras que normalmente no implican grandes volúmenes de transacciones. Además de los cárteles y el sector inmobiliario, la FinCEN apunta que estas redes de lavado también están involucradas en tráfico de personas y en el fraude de trabajo de cuidados. Se encontró su presencia en 83 centros de asilo, todos con domicilios en Nueva York.
“Las redes chinas son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas (...) Lavan ganancias para cárteles de la droga con sede en México y están involucradas en otras importantes redes clandestinas de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo”, acusó la directora de FinCEN, Andrea Gacki.