Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 19

Las exportaciones en julio pasado aumentaron 4 por ciento, en comparación con el mismo mes del año pasado, porque la mayoría de los productos que se fabrican en el país no tienen aranceles, aseguró la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo. Es decir, se mantiene el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Resaltó que los aranceles “limitados” a vehículos, así como las tarifas para acero, aluminio, cobre, no representan una tarifa muy alta para México.

“Recuerden que 25 por ciento es para todos aquellos productos que se exportan fuera del T-MEC, y todo lo que está dentro del acuerdo sigue teniendo aranceles cero, con sus características para vehículos terminados, acero, aluminio y cobre, pero en todo lo demás se mantiene el T-MEC.”

Mantener el T-MEC

La Presidenta añadió que “así como nosotros queremos producir más en México para el consumo interno, también queremos mantener el tratado comercial, porque permite fortalecer a las tres economías”.