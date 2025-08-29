Alejandro Alegría

El sector fabricante de zapatos del país celebró el decreto que excluye temporalmente la importación de calzado terminado del programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), medida que calificó como “un paso firme en la defensa de la producción nacional, el empleo y la legalidad”.

“Esta exclusión representa una acción contundente contra el contrabando y la subvaluación”, señalaron las cámaras Nacional de la Industria del Calzado (Canaical) y de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg).

“Celebramos este logro como un acto de justicia para la industria del calzado mexicano”, destacaron.

Los productores de calzado en el territorio nacional subrayaron que la medida tomada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responde a las múltiples denuncias y evidencias que ha presentado el sector empresarial ante las autoridades sobre el abuso de los beneficios que otorga el IMMEX.

La exclusión de las importaciones de calzado terminado entran en vigor a partir de hoy y busca poner fin a la práctica de empresas que importan los zapatos para comercializarlos en el mercado interno.

Evasión fiscal

De acuerdo con la industria, estas importadoras introducen al país bajo el programa IMMEX con la finalidad de no pagar los aranceles correspondientes, pues el esquema otorga beneficios fiscales, originalmente diseñados para el esquema de maquila de exportación.