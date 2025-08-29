De la Redacción

Viernes 29 de agosto de 2025

El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, cumplió con los pronósticos y ayer avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras vencer al británico Jacob Fearnley en tres sets por parciales de 6-4, 6-4 y 6-4. En la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka, número 23 del ranking, regresó a la tercera ronda del certamen por primera vez desde 2021 tras superar a la local Hailey Baptiste por 6-3 y 6-1.