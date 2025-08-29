Deportes
Al cierre
Yanquis tunden 10-4 a Medias Blancas
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. a35

Chicago. Cody Bellinger y Trent Grisham conectaron jonrones de dos carreras y Jazz Chisholm Jr añadió un cuadrangular en solitario para que los Yanquis de Nueva York extendieran su racha de victorias a cinco juegos con un triunfo de 10-4 sobre los Medias Blancas de Chicago. Miguel Vargas, primera base de los locales, conectó el primer grand slam de su carrera en la segunda entrada y luego dejó el juego en la quinta entrada por contusión en la muñeca izquierda después de ser golpeado por Aaron Judge. En más resultados: Boston 3-2 Baltimore, Arizona 6-4 Milwaukee, San Francisco 4-3 Cachorros de Chicago y Miami 7-4 Mets, entre otros.

