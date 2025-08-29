Deportes
Al cierre
América femenil vence a Santos; suma ocho triunfos
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. a35

El América continuó con paso perfecto en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil luego de golear 6-3 a Santos Laguna, con lo que acumuló ocho triunfos consecutivos y se mantiene como líder de la clasificación general.

Gracias a la victoria de ayer en el estadio Ciudad de los Deportes, en el cierre de la jornada, las Águilas sumaron 24 puntos y permanecieron en la cima de la tabla. Las Guerreras se quedaron en el sitio 14, con cuatro unidades.

Las azulcremas se adelantaron apenas al minuto 6, cuando Irene Guerrero conectó un centro de Scarlett Camberos y, sin dudarlo, soltó un potente remate desde el manchón penal para poner el 1-0 en la pizarra.

Pese a la temprana anotación, Santos no se amilanó y consiguió el empate 1-1 al 28 por conducto de Sandra Nabweteme; sin embargo, al 43 volvió a estar abajo (2-1) tras un autogol de Karla Rodríguez.

Foto
▲ Scarlett Camberos, de las Águilas, durante la goleada 6-3 sobre las laguneras.Foto Club América Femenil

Al inicio del segundo tiempo, el partido se puso cuesta arriba para las laguneras, luego de que su portera Areli Reyes hizo otro autogol al 55, con lo que las Águilas pusieron el 3-1 a su favor.

Vivian Ikechukwu alimentó las esperanzas de las Guerreras al 63, cuando recortó distancias (3-2) con un remate dentro del área. El gusto le duró poco a las visitantes, pues la goleadora americanista Montserrat Saldívar puso el 5-2 con un doblete a los minutos 68 y 70.

Las visitantes consiguieron el 5-3 con un penal cobrado por Alexa Hernández, al 76, pero tres minutos después, al 79, la azulcrema Bruna Vilamala puso el 6-3 definitivo.

