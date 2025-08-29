De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a35

El América continuó con paso perfecto en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil luego de golear 6-3 a Santos Laguna, con lo que acumuló ocho triunfos consecutivos y se mantiene como líder de la clasificación general.

Gracias a la victoria de ayer en el estadio Ciudad de los Deportes, en el cierre de la jornada, las Águilas sumaron 24 puntos y permanecieron en la cima de la tabla. Las Guerreras se quedaron en el sitio 14, con cuatro unidades.

Las azulcremas se adelantaron apenas al minuto 6, cuando Irene Guerrero conectó un centro de Scarlett Camberos y, sin dudarlo, soltó un potente remate desde el manchón penal para poner el 1-0 en la pizarra.

Pese a la temprana anotación, Santos no se amilanó y consiguió el empate 1-1 al 28 por conducto de Sandra Nabweteme; sin embargo, al 43 volvió a estar abajo (2-1) tras un autogol de Karla Rodríguez.