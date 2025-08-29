Ap

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a12

Mónaco. La UEFA anunció ayer desde Mónaco el sorteo de la Liga de Campeones para la temporada 2025/26 que continúa con el formato de fase de liga con 36 equipos jugando contra ocho rivales diferentes, agrupados en cuatro grupos con ocho equipos cada uno, en un calendario que comienza el 16 de septiembre y la última jornada de la fase de liga culmina el 28 de enero.

El campeón defensor, Paris Saint-Germain, tendrá que refrendar el título en duelos ante el Bayern Múnich y el Barcelona, monarcas de sus respectivas ligas. Mientras, el Real Madrid recibirá al Manchester City y al Liverpool, grandes de la Premier League Inglesa. El Inter de Milán, subcampeón de la temporada pasada, se enfrentará en duelos vibrantes ante el Arsenal y el Borussia Dortmund. Los únicos mexicanos presentes en el certamen son Rodrigo Huescas del Copenhague y Álex Padilla del Athletic Club.