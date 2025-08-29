Europa Press

Ginebra. El suizo Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, y el francés Michel Platini, ex máximo mandatario de la UEFA, fueron finalmente absueltos de su caso de corrupción después de que los fiscales suizos decidieron cerrarlo definitivamente después de 10 años.

La fiscalía confirmó ayer que no apelaría una segunda absolución de ambos ex dirigentes después de que fueran acusados de fraude, malversación, mala administración y falsificación de documentos, lo que les costó alejarse del mundo del deporte.

“Al aceptar la sentencia, dictada tanto por el tribunal de primera instancia, como por el de segunda instancia de conformidad con el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), la Fiscalía General cierra otro capítulo de la compleja investigación sobre el futbol”, declaró.