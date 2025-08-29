Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a12

Representantes legales de los seis equipos de la Liga de Expansión y de la Federación Mexicana de Futbol se presentaron este jueves a la primera audiencia ante Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la apelación que interpusieron los clubes para restablecer en 2026 el formato de ascenso y descenso en la Liga Mx.

La audiencia fue a puerta cerrada y los representantes legales de ambos grupos presentaron las pruebas correspondientes en su defensa. Ahora, el TAS deberá analizar el caso para revelar en las próximas semanas un dictamen.

El principal argumento del grupo de los equipos de la Liga de Expansión es que ya se han cumplido las seis temporadas acordadas para la suspensión del formato del ascenso y descenso en la Liga Mx, la cual comenzó en la temporada 2019-2020.

En contraste, la Federación Mexicana de Futbol insiste en que la suspensión del formato de premio deportivo inició en la temporada 2020-2021, por lo cual el retorno del ascenso y descenso debería ser hasta 2027.

La Federación suspendió en 2020 el ascenso y descenso de la Liga Mx en apoyo a los clubes de la primera división ante los estragos de la pandemia de covid-19 en 2020.

Además, impuso un cuaderno de requisitos que deben cumplir los planteles de la Liga de Expansión para conseguir una certificación que los apruebe como equipos con la posibilidad de ascender a primera división. Al menos cuatro clubes deben tener ese certificado para que se abra el proceso de ascenso; no obstante, para esta temporada, sólo Atlante se registró en el proceso mientras que el resto espera la resolución del TAS.