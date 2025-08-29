Viernes 29 de agosto de 2025, p. a12
Representantes legales de los seis equipos de la Liga de Expansión y de la Federación Mexicana de Futbol se presentaron este jueves a la primera audiencia ante Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la apelación que interpusieron los clubes para restablecer en 2026 el formato de ascenso y descenso en la Liga Mx.
La audiencia fue a puerta cerrada y los representantes legales de ambos grupos presentaron las pruebas correspondientes en su defensa. Ahora, el TAS deberá analizar el caso para revelar en las próximas semanas un dictamen.
El principal argumento del grupo de los equipos de la Liga de Expansión es que ya se han cumplido las seis temporadas acordadas para la suspensión del formato del ascenso y descenso en la Liga Mx, la cual comenzó en la temporada 2019-2020.
En contraste, la Federación Mexicana de Futbol insiste en que la suspensión del formato de premio deportivo inició en la temporada 2020-2021, por lo cual el retorno del ascenso y descenso debería ser hasta 2027.
La Federación suspendió en 2020 el ascenso y descenso de la Liga Mx en apoyo a los clubes de la primera división ante los estragos de la pandemia de covid-19 en 2020.
Además, impuso un cuaderno de requisitos que deben cumplir los planteles de la Liga de Expansión para conseguir una certificación que los apruebe como equipos con la posibilidad de ascender a primera división. Al menos cuatro clubes deben tener ese certificado para que se abra el proceso de ascenso; no obstante, para esta temporada, sólo Atlante se registró en el proceso mientras que el resto espera la resolución del TAS.
Atlante, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados, Leones Negros y Jaiba Brava presentaron en mayo una apelación ante el tribunal para el restablecimiento del ascenso y decenso.
Poco después, Cimarrones, Alebrijes, la Jaiba Brava y el Atlante desistieron de la apelación, aunque los otros seis planteles se han mantenido firmes pese a que la FMF les quitó el subsidio de 20 millones de pesos anuales a cada uno en compensación por el formato del ascenso.
Incluso, los equipos de la Liga de Expansión interpusieron ante el TAS un recurso para mantener ciertas medidas cautelares durante este proceso legal, entre las que destacaba el restablecimiento del subsidio; una solicitud que el Tribunal rechazó en julio.
Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, y Giovanni Solazzi, vicepresidente y director general de Cancún FC, han sido los principales directivos en alzar la voz en defensa del formato de premio deportivo.
No obstante, la FMF los sancionó a cada uno con 218 mil pesos por supuestamente “violar el código de ética” después de expresar su postura ante la ausencia del ascenso y descenso. “Sabemos que estamos afectando ciertos intereses, pero nosotros seguimos por el bien del futbol mexicano”, dijo en su momento Castellanos a La Jornada.