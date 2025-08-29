▲ El estado declaró un día en honor de la leyenda de los Dodgers, considerada el mejor pelotero mexicano de la historia. Foto Ap

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a12

El legado de Fernando Valenzuela prevalecerá por siempre en la historia del beisbol. El estado de California declaró el 1º de noviembre como el día del Toro de Etchohuaquila, fecha de nacimiento del considerado por muchos mejor pelotero mexicano de la historia y una leyenda de los Dodgers de los Ángeles.

Esta iniciativa fue impulsada por la asambleísta demócrata Sharon Quirk Silva para destacar el legado del sonorense, así como su impacto en la comunidad latina. La decisión fue tomada en un contexto complicado para los migrantes latinos sin documentos en Estados Unidos, debido a las agresivas políticas del presidente Donald Trump.

Valenzuela, quien compitió 17 años en las Grandes Ligas, 11 con los Dodgers, falleció el 22 de octubre de 2024 a los 63 años, poco antes de la Serie Mundial en la que la novena angelina le dedicó su triunfo ante los Yanquis de Nueva York. En 2023, el Concejo de Los Ángeles proclamó el 11 de agosto como el Día de Fernando Valenzuela para la ciudad.

“¡Se hizo historia en la Asamblea! El Dodger Stadium se desbordó, superó su capacidad máxima, las banderas mexicanas ondearon, los aficionados usaron sombreros y la música de mariachis resonó en el estacionamiento", dijo Quirk-Silva, al recordar la temporada de novato del mítico dorsal 34.

El Toro de Etchohuaquila, joven serio y robusto, quien se alisaba los mechones bajo la gorra azul antes de lanzar tirabuzones, encantó a todos aquellos que presenciaron o escucharon sus actuaciones desde la sala de su casa, a través del televisor o la radio, y despertó el interés de quienes tan sólo lo siguieron mediante relatos de sus familiares o amigos.