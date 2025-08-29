▲ Fue la primera campeona del mundo en la especialidad. Foto tomada de redes sociales

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a11

Evelina Molina, mejor conocida en el pancracio nacional como Estela Molina, y quien fue la primera luchadora mexicana en obtener el título de campeona mundial, falleció la madrugada de ayer a los 77 años de edad en Guadalajara.

Tras darse a conocer la noticia en redes sociales, El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México, confirmó a La Jornada el deceso de la ex gladiadora.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento; sin embargo, en julio pasado, la luchadora Pantera Sureña informó que su otrora rival se encontraba grave de salud y que incluso no podía levantarse de su cama.