Viernes 29 de agosto de 2025, p. a11
Evelina Molina, mejor conocida en el pancracio nacional como Estela Molina, y quien fue la primera luchadora mexicana en obtener el título de campeona mundial, falleció la madrugada de ayer a los 77 años de edad en Guadalajara.
Tras darse a conocer la noticia en redes sociales, El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México, confirmó a La Jornada el deceso de la ex gladiadora.
Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento; sin embargo, en julio pasado, la luchadora Pantera Sureña informó que su otrora rival se encontraba grave de salud y que incluso no podía levantarse de su cama.
Molina nació el 13 de marzo de 1948 en Ciudad Guzmán, Jalisco, y fue una de las pioneras de la lucha libre femenil mexicana.
Debutó el 31 de marzo de 1979 en una lucha de cabellera contra cabellera ante la Pantera Sureña en el hoy extinto Toreo de Cuatro Caminos, en la que salió victoriosa. Su inigualable estilo y la agresividad dentro de los cuadriláteros llevaron a Estela Molina a consagrarse como una de más reconocidas exponentes del pancracio nacional.