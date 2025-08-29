▲ Muki Sematí –mujer bonita, en tarahumara– fue el nombre que eligieron para participar en los Juegos Maestros Indígenas de Ottawa. Foto cortesía del conjunto deportivo

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a11

Entre la perseverancia y velocidad de un grupo de mujeres se ha abierto un nuevo panorama para los rarámuris en el deporte: el basquetbol. Con el equipo Mukí Sematí, la comunidad conocida por su resistencia en las carreras de larga distancia le dio hace unos días a México una medalla de plata en el baloncesto femenil de los Juegos Maestros Indígenas; una presea que puede servir como un parteaguas para incluir en nuevas disciplinas a esta población.

“Quiero que esta medalla sirva para inspirar a nuevas generaciones, que haya más gente que se preocupe por nosotros de manera sincera”, mencionó Lorena Díaz, pasante en la carrera de derecho, tras haber sido la capitana del primer equipo de mujeres rarámuris en ganar una presea internacional en basquetbol.

Mukí Sematí –mujer bonita, en tarahumara– fue el nombre del equipo que eligieron las 10 jugadoras para participar en los Juegos Maestros Indígenas de Ottawa, donde alcanzaron la final y enfrentaron al representante de Nueva Zelanda. Ahora, ese conjunto ha sido histórico y abre puertas para que en un futuro otras basquetbolistas de esta comunidad se sumen a la posibilidad de replicar la hazaña.

El proyecto nació bajo la idea de Sergio Hernández, entrenador de atletismo de alto rendimiento. El estratega ya había participado con corredores en ediciones anteriores de los Juegos Maestros Indígenas y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombró 2025 como el Año de la Mujer Indígena pensó en un equipo que fuera incluyente.

La idea principal era impulsar a las rarámuris en nuevas disciplinas, sobre todo al lamentar que mucha “gente se ha aprovechado” de la resistencia de varios corredores de las montañas. “Muchas veces los llevan a competencias sólo por un kilo de maíz y luego losabandonan.