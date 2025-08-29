▲ Se reunieron para conversar sobre el desarrollo del Mundial 2026. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a10

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional la visita de Gianni Infantino, titular de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo del Mundial 2026, que se disputará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

“México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, señaló anoche la mandataria a través de su red social X.