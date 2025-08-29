Deportes
Ver día anteriorViernes 29 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/“México vivirá un momento extraordinario”, anticipa la Presidenta tras recibir a Infantino/
A nterior
S iguiente
 
“México vivirá un momento extraordinario”, anticipa la Presidenta tras recibir a Infantino
Foto
▲ Se reunieron para conversar sobre el desarrollo del Mundial 2026.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. a10

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional la visita de Gianni Infantino, titular de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo del Mundial 2026, que se disputará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

“México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, señaló anoche la mandataria a través de su red social X.

Infantino le obsequió a la titular del Ejecutivo una réplica del trofeo, así como un boleto simbólico para el duelo inaugural con su nombre.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto