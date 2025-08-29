▲ Renata Zarazúa se convirtió en la primera tricolor en derrotar a una tenista top 10 en un torneo de Grand Slam. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. a10

La tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió del Abierto de EU 2025 luego de que ayer cayó ante la francesa Diane Parry, quien necesitó de un tie break en el tercer set para imponerse por parciales de 6-2, 2-6 y 7-6 (10-7) en un emocionante duelo de segunda ronda disputado en la cancha cinco de Flushing Meadows.

De esta manera, la tricolor se quedó a un paso de ser la primera mexicana en avanzar a la tercera ronda del torneo estadunidense en 30 años, luego de que Angélica Gavaldón logró tal hazaña en 1995.

Zarazúa había hecho historia en esta edición del certamen hace unos días, cuando venció en la primera ronda a la estadunidense Madison Keys, ubicada en el sexto puesto del ranking de la WTA y reciente campeona del Abierto de Australia, con parciales de 6-7, 7-6 y 7-5, con lo que se convirtió en la primera tricolor en derrotar a una tenista top 10 en un torneo de Grand Slam.

Ese histórico triunfo hizo que la mexicana luciera ayer como la favorita para conseguir el boleto a la tercera ronda, pero a pesar de librar una dura batalla ante su oponente, no logró obtener la victoria.

La mexicana, número 82 en el ranking mundial, dominó en el inicio del encuentro, el cual tuvo una duración de dos horas y 45 minutos, por lo que rápidamente quebró el servicio de Parry y se puso en ventaja 2-0 en el primer set.

No obstante, la francesa respondió de inmediato y terminó llevándose el parcial por 6-2, tras cinco juegos consecutivos a su favor.

La originaria de la Ciudad de México no se amilanó y se repuso en el segundo set, en el que tomó confianza y mostró mucha más agresividad para vencer de forma contundente a Perry por 6-2, con lo que se empató el marcador.

El tercer episodio fue el más intenso y parejo de todos, y se definió de forma dramática, toda vez que el duelo tuvo que llegar hasta el tie break para que el público conociera a la ganadora.