▲ Integrantes de la Banda Femenil Ka’ux, que participará en el concierto Por donde pasa la Luna, el cual se realizará el 6 de septiembre. Foto tomada de Facebook

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 5

Con música, danza y proyecciones audiovisuales, mujeres indígenas mostrarán la vida, la identidad y las tradiciones de cinco pueblos originarios, durante el concierto Por donde pasa la Luna. El acto se realizará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el 6 de septiembre a las 19 horas durante la conmemoración del Año de la Mujer Indígena.

“Es un encuentro que integra música ritual y contemporánea con expresiones que incluyen marimbas, violines, jaranas y metales, además de poesía, cantos y rap en lenguas ayuujk, cmiique iitom, náhuatl y totonaco”, detalló Lorena Rocío Arvizu Rivera, subcoordinadora Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

En conferencia, la funcionaria federal destacó que el concierto se centra en mujeres; resaltó que uno de sus propósitos es dar visibilidad al papel de ellas en sus territorios, donde se desenvuelven como guardianas de identidad y de memoria, además de ser creadoras activas.

“Las mujeres están en todos los sentidos transmitiendo la herencia de sus pueblos”, apuntó.

En Por donde pasa la Luna participarán la Banda Femenil Ka’ux (mixe), de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca; el Colectivo de Mujeres Comcáac Cmaam Icaheme (seri), de Punta Chueca, Sonora, y el Ensamble Tradicional Comunitario de Marimbas Manglares de Centla (totonaco), de Tabasco.

Así como el Ensamble Huasteco Comunitario Cántaros de Sol (chontal), de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, y el Trío Eyexochitl (nahua), de Huautla, Hidalgo.

Zara Monrroy, activista, poeta indígena y directora creativa de esta celebración musical señaló que las mujeres indígenas creativas han sido históricamente invisibilizadas, discriminadas y con pocas oportunidades para dar a conocer sus luchas y resistencias, por lo que celebró que un recinto tan importante como el Palacio de Bellas Artes les abra espacio.

“Es muy relevante que mujeres y niñas de comunidades originarias se presenten ahí para hablar de territorio, contexto, resistencia y lucha”, subrayó Monrroy.