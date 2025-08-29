Cultura
Arte chileno al alcance de todos
Foto
▲ Mientras en México la Universidad de Chile lleva a cabo actividades en la Filuni, encuentro editorial del que es invitada de honor, el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago, reunió a creadores de varias expresiones, como collage, pintura y fotografía, con el fin de poner sus obras a la venta. Desde su creación, hace 12 años, el encuentro busca ampliar el alcance de las manifestaciones visuales, por lo que en esta edición lanzó la aplicación Art Stgo, con el propósito de que los interesados en adquirir alguna pieza contacten de forma directa con sus creadores.Foto Xinhua
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 4
